Политика 60 минут назад

Глава Конституционного суда заявил, что ему "хотят подбросить российский паспорт"

Тупицкий заявляет, что против него фабрикуют дело, в рамках которого "найдут" поддельный паспорт РФ

Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС
Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий заявляет о том, что в рамках вероятной фабрикации уголовного производства против него общественности будет продемонстрирован якобы его паспорт гражданина России. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает "Укринформ".

"Сегодня не хватает только моего российского паспорта, которого у меня нет, но мне хотят подбросить. Он будет, конечно, сфальсифицирован, этот российский паспорт, но его покажут по телевидению, его сотрудники правоохранительных органов запишут. А как можно доказать, что он поддельный? А как доказать, что он не тобой подделан? А нужен ли мне поддельный паспорт Российской Федерации? При фабрикации дела это нужно, деваться некуда, но для чего это делать?" — сказал он.

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Напомним, ранее Государственное бюро расследований начало расследование возможной госизмены Тупицким в связи с обнародованием информации о якобы покупке им земельного участка, соседнего с его имением в крымском Кореизе, совершенной под российской юрисдикцией и не отраженной в декларации об имуществе.

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Сам судья объяснил, что Крым российским не признает, а совершенными действиями "защищал свою собственность", хотя пользоваться ею все равно не может.

Кроме того, ГБР заявило, что исследует влияние преступной организации, в которой мог состоять Тупицкий, на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений для отчуждения имущества в интересах приближенных лиц; а также принятие мер к сокрытию этой ОПГ своих преступлений. Его вызвали на допрос.

На следующий день председатель суда созвал брифинг, на котором дал понять, что не собирается приходить в ГБР в качестве свидетеля, поскольку ожидает, что ему после допроса изменят процессуальный статус на подозреваемого, и свое слово в итоге сдержал.

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