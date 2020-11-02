Политика 50 минут назад

Глава КСУ сдержал слово, проигнорировав допрос в ГБР

Судью вызывали как свидетеля деятельности преступной организации, якобы влиявшей на суды для незаконного отчуждения ими имущества

Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС
Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий не явился 2 ноября на допрос в Государственное бюро расследований, который должен был начаться в 9:30. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Напомним, ГБР вечером 29 октября заявило, что исследует влияние преступной организации, в которой мог состоять Тупицкий, на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов; а также принятие мер к сокрытию этой ОПГ своих преступлений. Тупицкого в связи с этим вызвали на допрос.

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На следующий день председатель суда созвал брифинг, на котором дал понять, что не собирается приходить в ГБР в качестве свидетеля, поскольку ожидает, что ему после допроса изменят процессуальный статус на подозреваемого.

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В то же время Тупицкий настаивает, что оснований для этого нет, поскольку Генпрокуратура ни при Юрие Луценко, ни при Руслане Рябошапке их не нашла, хотя допрашивала его по этим же делам.

Однако ГБР сообщило, что начало также расследование возможной госизмены Тупицким в связи с обнародованием информации о якобы покупке им земельного участка, соседнего с его имением в крымском Кореизе, совершенной под российской юрисдикцией и не отраженной в декларации об имуществе.

Сам судья объяснил, что Крым российским не признает, а совершенными действиями защищал свою собственность, хотя пользоваться ею все равно не может.

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