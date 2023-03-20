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Профільний комітет Верховної Ради підтримав відставку міністра Шкарлета

Шкарлет, міносвіти, відставка,
Комітет підтримав відставку міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. Фото: МОН

У Комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій майже одноголосно підтримали відставку міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.

"Комітет освіти майже одноголосно відправив Шкарлета у відставку", - повідомила секретар комітету Наталія Піпа.

Як інформує "Українська правда", під час голосування утримався лише один член комітету Валерій Колюх – професор кафедри політичних наук Київського національного університету ім. Грінченка.

Тепер постанова про звільнення буде винесена у сесійний зал. 

"Комітет підтримав відставку. Питань нема. Далі виноситься у сесійний зал постанова про звільнення"– зазначив голова комітету Сергій Бабак.

Очікується, що на посаду очільника Міністерства освіти і науки України буде призначено Оксена Лісового.

Засідання на якому обговорювалися кадрові зміни в уряді відбулося в суботу. Представник уряду в парламенті Тарас Мельничук повідомив, що в Раді вже зареєстровано заяви про відставку Шкарлета.