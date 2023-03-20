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Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку министра Шкарлета

Шкарлет, минобразования, отставка,
Комитет поддержал отставку министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета. Фото: МОН

В Комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций почти единогласно поддержали отставку министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета

"Комитет образования почти единогласно отправил Шкарлета в отставку", - сообщила секретарь комитета Наталья Пипа.

Как сообщили в "Украинской правде", во время голосования воздержался всего один член комитета Валерий Колюх – профессор кафедры политических наук Киевского национального университета им. Гринченко.

Теперь постановление об увольнении будет вынесено на рассмотрение в сессионный зал.

"Комитет поддержал отставку. Вопросов нет. Далее выносится в сессионный зал постановление об увольнении", – отметил глава комитета Сергей Бабак.

Ожидается, что на должность главы Министерства образования и науки Украины будет назначен Оксен Лесной.

Заседание, на котором обсуждались кадровые изменения в правительстве, состоялось в субботу. Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что в Раде уже зарегистрированы заявления об отставке Шкарлета.