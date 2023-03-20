ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Депутаты уволили министра образования Шкарлета и главу Минстратегпрома Рябикина

Депутаты уволили министра образования Шкарлета и главу Минстратегпрома Рябикина

Верховная Рада на пленарном заседании 20 марта поддержала отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета и министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Павла Рябикина.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, за отставку Шкарлета проголосовали 295 депутатов

По фракциям:

  • СН – 189
  • ЕС – 21
  • За будущее – 8
  • Голос - 17
  • Доверие – 15
  • Восстановление Украины – 7
  • Внефракционные – 10
  • Батьківщина – 12
  • Платформа за жизнь и мир- 16

Также депутаты 303 голосами уволили Павла Рябикина.

Железняк добавил, что назначение Оксена Лесного новым министром образования состоится на следующем пленарном заседании, как и назначение Александра Комышина новым министром промышленности.

По информации Железняка, Павел Рябикин вероятно поедет послом в Китай.

Ранее в Комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций почти единогласно была поддержана отставка министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета.

Автор:
Светлана Манько