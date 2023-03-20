- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Депутаты уволили министра образования Шкарлета и главу Минстратегпрома Рябикина
Верховная Рада на пленарном заседании 20 марта поддержала отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета и министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Павла Рябикина.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, за отставку Шкарлета проголосовали 295 депутатов
По фракциям:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- СН – 189
- ЕС – 21
- За будущее – 8
- Голос - 17
- Доверие – 15
- Восстановление Украины – 7
- Внефракционные – 10
- Батьківщина – 12
- Платформа за жизнь и мир- 16
Также депутаты 303 голосами уволили Павла Рябикина.
Железняк добавил, что назначение Оксена Лесного новым министром образования состоится на следующем пленарном заседании, как и назначение Александра Комышина новым министром промышленности.
По информации Железняка, Павел Рябикин вероятно поедет послом в Китай.
Ранее в Комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций почти единогласно была поддержана отставка министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета.