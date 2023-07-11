"Укрзализныця" зарегистрировала компанию в Польше: будет заниматься грузами

"Укрзализныця" зарегистрировала в Польше компанию для грузовых перевозок – Ukrainian Railways Cargo Poland. Об этом пишет Rail.insider.

Фирма была зарегистрирована еще 30 июня, ее владелицей является АО "Українська залізниця".

Суммой уставного капитала указали 5 тыс. злотых, то есть около 45,5 тыс. грн.

Офис польской компании расположен в Варшаве, а членом правления является Михаил Пластун.

Зачем "Укрзализныци" компания в Польше?

Еще почти год назад, в конце июля 2022-го, президент польской железнодорожной компании PKP Кшиштоф Маминский заявил, что совместно с "Укрзализныцей" хотят создать экспедиторскую фирму, которая будет заниматься перевозкой грузов из Украины в Польшу и другие страны Европы.

Предполагалось, что предприятие будет отвечать за организацию всей цепи поставок и транспортировку получателю.

А в феврале 2023 года тогдашний председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин объявил о планах УЗ создать грузовую компанию в Европе. Тогда он сказал, что это хотят сделать до конца текущего года.

Необходимость создания такой фирмы он объяснял тем, что украинские перевозчики грузов испытывают сложности в работе с европейскими перевозчиками. При этом Камышин указывал, что для создания компании нужно не только закупить подвижной состав, но и получить лицензию, провести регистрацию и набрать команду.

Когда в конце февраля Камышин объявил о своей отставке с должности главы правления УЗ, он отмечал, что возглавит офис по евроинтеграции компании в Европе. Но сейчас он является министром по стратегическим отраслям промышленности.