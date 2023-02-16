Когда "Укрзализныця" начнет продавать услуги перевозок грузов в полувагоне через Prozorro.Продажи

АО "Укрзализныця" с 1 марта 2023 г. начнет продавать услуги по перевозке грузов в полувагонах и на фитинговых платформах на аукционах в электронной торговой системе Prozorro.Продажи.

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Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев на собеседовании с участниками рынка 6 февраля, передает агентство "Интерфакс".

"Укрзализныця" расширяет применение рыночного механизма аукционов при продаже собственных вагонов других типов вагонов. С 1 марта 2023 года мы в начале выставляем на аукционах Prozorro.Продажи все имеющиеся полувагоны. Не будет распределения по заявкам, только аукцион", - заявил Ткачев.

В свою очередь, отправители грузов в полувагонах теперь должны до 1 марта заключить договоры с площадками и изучить процедуру торгов.

Когда УЗ распределяла полувагоны и фитинговые платформы между заказчиками-отправителями через программу АС "Месплан", объявленная ставка платы составляла 1,4 тыс. грн/сутки. Ставка платы объявлялась заранее 26-28 числа каждого месяца и действовала один месяц. Цена изменялась один раз в месяц в зависимости от использования вагонов УЗ при перевозке.

На Prozorro.Продажи при продаже услуг полувагонов будут применены "голландские" аукционы.

"До последнего мы продавали свои полувагоны по фиксированной ставке платы за использование – 1,4 тыс. грн/сутки. Мы понимаем, что, возможно, это нерыночная цена на сегодняшний день, поэтому с помощью торгов протестуем рынок", — сказал он.

В аукционах смогут принять участие все желающие, заключившие договор с "Укрзализныцей" и аккредитованными для работы в ЭТС Prozorro.Продажи площадками. Вагоны будут выставляться лотами со стартовой ценой и шагом в торгах 1%.

Заметим, что по итогам 2022 года УЗ перевезла 28,5 млн тонн зерновых грузов. В компании назвали зерно самым главным грузом.

В то же время следует напомнить, что УЗ планировала ввести запрет с 1 марта на перевозку зерна в частных полувагонах в связи с ухудшением эксплуатационных показателей. Но после консультаций с аграриями, министром аграрной политики Николаем Сольским и вице-премьером – министром восстановления Александром Кубраковым, УЗ решила не запрещать перевозку зерна в полувагонах на данном этапе.