Глава МИД Кулеба уверен, что "авиационная коалиция" сформируется в 2023 году

"Авиационная коалиция" точно сформируется в 2023 году. Нет сомнений, что Украине удастся решить вопрос о предоставлении западных истребителей.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

"Авиационная коалиция точно сформируется в этом году. Я теперь не сомневаюсь в этом. А когда фактически уже западные самолеты с нашими пилотами будут контролировать украинское небо - этот вопрос еще требует дополнительного ответа. Но, однозначно, когда сформируется коалиция, все будет происходить очень быстро", – отметил он.

По его словам, вопрос с западными истребителями решится раньше, чем ожидает украинское общество.

Напомним, сейчас продолжается активная дискуссия по истребителям, в частности, F-16. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что партнеры затягивают с передачей ВСУ современной авиации, ведь эти системы сложны и нуждаются в обслуживании и больших финансовых затратах.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявлял, что Киев надеется, что союзники объединятся и примут решение о передаче украинской стороне нескольких десятков западных истребителей F-16.