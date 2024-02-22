Німецькі депутати проголосували проти постачання Україні ракет Taurus

Депутати німецького парламенту у четвер, 22 лютого, проголосували проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це інформує Welt.

Вказано, що відповідну пропозицію внесли депутати парламентської групи ХДС/ХСС. Втім під час голосування вони не змогли отримати достатню кількість голосів.

"За" проголосували 182, а "проти" - 480. Ще п'ятеро утрималися.

Потрібен правильний момент

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що для надання Україні ракет Taurus потрібен "правильний момент".

Шольцу кілька разів поставили питання про причини, через які Німеччина не постачає Україні далекобійні ракети Taurus.

"Це питання дивне: ви знаєте, що Німеччина витрачає на постачання в Україну найбільше в Європі", – відповів Шольц.

Ракети Taurus для України: що відомо

Представники Соціал-демократичної партії закликали німецького канцлера Олафа Шольца надати дану зброю ЗСУ.

Одним з перших у Німеччині заговорив про надання Україні далекобійних ракет Taurus член Бундестагу і полковник у відставці Родеріх Кізеветтеріз. Він вважає, що партнери України повинні надати їй всю необхідну на полі бою зброю.

27 травня Україна звернулася до Німеччини з офіційним запитом надати крилаті далекобійні ракети Taurus. Президент України Володимир Зеленський спілкувався на цю тему з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

18 січня парламент Німеччини (Бундестаг) не підтримав резолюцію, подану опозиційним альянсом ХДС/ХСС щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Голова постійної делегації Верховної Ради у парламентській асамблеї НАТО Єгор Черньов зауважив, що Бундестаг відхилив законопроєкт про передачу Україні ракет Taurus через низку порушень та спроби використати його як партійний піар. Повторне голосування за нього відбулось сьогодні, 22 лютого, і знову невдало.