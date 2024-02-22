Немецкие депутаты проголосовали против поставок Украине ракет Taurus

Депутаты немецкого парламента в четверг, 22 февраля, проголосовали против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.

Об этом сообщает Welt.

Указано, что соответствующее предложение было внесено депутатами парламентской группы ХДС/ХСС. Впрочем, во время голосования они не смогли получить достаточное количество голосов.

"За" проголосовали 182, а "против" – 480. Еще пятеро воздержались.

Требуется правильный момент

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции безопасности заявил, что для предоставления Украине ракет Taurus нужен "правильный момент".

Шольцу несколько раз задали вопрос о причинах, по которым Германия не поставляет Украине дальнобойные ракеты Taurus.

"Этот вопрос странный: вы знаете, что Германия тратит на поставки в Украину больше всего в Европе", – ответил Шольц.

Ракеты Taurus для Украины: что известно

Представители Социал-демократической партии призвали немецкого канцлера Олафа Шольца предоставить данное оружие ВСУ.

Одним из первых в Германии заговорил о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus член Бундестага и полковник в отставке Родерих Кизеветтериз. Он считает, что партнеры Украины должны предоставить ей все необходимое на поле боя оружие.

27 мая Украина обратилась в Германию с официальным запросом предоставить крылатые дальнобойные ракеты Taurus. Президент Украины Владимир Зеленский общался на эту тему с канцлером Германии Олафом Шольцом.

18 января парламент Германии (Бундестаг) не поддержал резолюцию, представленную оппозиционным альянсом ХДС/ХСС по поставке Украине крылатых ракет Taurus.

Глава постоянной делегации Верховной Рады в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев отметил, что Бундестаг отклонил законопроект о передаче Украине ракет Taurus из-за ряда нарушений и попыток использовать его в качестве партийного пиара. Повторное голосование за него состоялось сегодня, 22 февраля, и снова неудачно.