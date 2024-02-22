Британия передаст Украине сотни противотанковых ракет

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс сегодня сообщил, что его страна направит в Украину еще двести противотанковых ракет "Вrimstone".

Об этом пишет Sky News.

"Сегодня я могу объявить о новом пакете из 200 противотанковых ракет "Вrimstone" для дальнейшего усиления защиты Украины. Соединенное Королевство продолжит удваивать эту поддержку. Все свободолюбивые страны должны быть вынуждены делать то же самое", - сказал Грант Шаппс в Палате общин.

По его словам, эти ракеты ранее оказали значительное влияние на поле боя, в одном случае заставив российские силы покинуть и отступить при попытке форсировать реку.

Кроме того, он добавил, что Британия будет учить украинских военных вместе с другими союзниками. Планируется, что в первой половине 2024 года обучение пройдет еще около 10 000 солдат.

"Пора для Запада и всех цивилизованных стран активизироваться и оказать Украине необходимую поддержку", - сказал Шаппс и добавил, что этот год для Украины стал переломным.

Военная помощь от Великобритании

После массированных обстрелов, которые Россия нанесла 29 декабря, Великобритания заявила, что усилит противовоздушную оборону Украины. Для этого страна пришлет Киеву сотни ракет ПВО британского производства.

"Великобритания остается полностью преданной поддержке Украины. Сейчас пора для свободного мира объединиться и удвоить наши усилия, чтобы получить от Украины то, что им нужно для победы", – отметил Шаппс.

Он добавил, что в Соединенном Королевстве также определили приоритетные направления помощи Украины, которые будут реализовываться в ближайшие месяцы. К ним относятся противовоздушная оборона, дальнобойные ракеты, а также обучение украинских военных.

Кроме того, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил жесткую критику в отношении правительства своей страны и призвал Лондон и его союзников немедленно предоставить Украине еще больше необходимой военной техники, включая дальнобойные ракеты.

В частности, в сентябре стало известно, что британская сторона передала для украинских военных партию тяжелых дронов Malloy, которые способны перевозить оружие к линии фронта или эвакуировать раненых.