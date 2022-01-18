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Активы Мисто Банка на 230 млн грн выставили на продажу, несмотря на отмену его ликвидации
Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил на текущей неделе на продажу активы Мисто Банка на общую сумму 231,6 млн грн. Об этом говорится в сообщении фонда.
В целом в период по 21 января запланирована продажа активов пяти ликвидируемых банков на общую сумму 470,6 млн грн, из них 436,5 млн грн — права требования по выданным банками кредитам, а на 22,4 млн грн — дебиторская задолженность перед банками. Кроме того, выставлено недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства на 11,6 млн грн.
Кроме активов Мисто Банка это активы банка "Земельный капитал" на 209,2 млн грн, банка "Финансы и кредит" на 22,4 млн грн, а также Златобанка и банка "Аркада".
Среди выставленных на продажу активов Мисто Банка основным лотом являются два кредита, взятых неким юрлицом, со стартовой ценой 223,4 млн грн. Также выставлен пул из 9 кредитов, обеспеченных транспортом, 36 беззалоговых кредитов и дебиторской задолженности по 13 позициям со стартовой ценой 3,2 млн грн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, продается и недвижимость, ставшая собственностью неплатежеспособного финучреждения. В частности, уже 18 января должен торговаться дом в Одессе на Фонтанской дороге, 106/35 площадью 185 квадратных метров (начальная цена 1,89 млн грн), а на следующий день земучасток в центре Киева на улице Олеся Гончара, 32-В (стартовая цена 2,95 млн грн).
Однако ФГВ уже запланировал аукционы по продаже активов Мисто Банка и на следующей неделе. В частности, на продажу 24 января выставлены три небольших лота основных средств (434 штуки) самого банка в Киеве и Одессе с суммарной ценой 733,7 тысячи грн.
А 25 января будет продаваться четырехэтажное здание спорткомплекса в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого, 139 площадью 2327 квадратных метров. Начальная цена лота составляет 1,74 млн грн.
В здании есть бассейн (25 м), баскетбольный зал, три малых спортивных зала, вестибюль, раздевалки, душевые, гардеробные, санузлы, стрелковый тир (в подвале) и другие помещения для полноценного обслуживания посетителей. Указано, что здание нуждается в полном капитальном ремонте и замене всех коммуникаций.
Напомним, что 17 января Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил иск владельца Мисто Банка Ивана Фурсина и отменил решение Национального банка Украины о ликвидации этого финучреждения.
Тем не менее, информация обо всех упомянутых торгах на сайте ФГВ остается актуальной, а 18 января он отдельно сообщил о выставлении на продажу упомянутого спорткомплекса в Днепре как актива на балансе ликвидируемого им банка.
Напомним, временную администрацию в Мисто Банк ввели на основании решения НБУ от 14 декабря 2020 года, которым он был отнесен к категории неплатежеспособных, а 26 января 2021 года НБУ решил этот банк ликвидировать. На следующий день ФГВ начал выплачивать деньги вкладчикам этого финучреждения.
При этом позиция фонда и Нацбанка заключается в том, что отмена судом решений о ликвидации банков не ведет к фактическим последствиям, поскольку финучреждения, для которых установлен факт неплатежеспособности, попросту невозможно "оживить" путем принятия судебного решения, даже если это решение Верховного суда, как это произошло ранее с вышеупомянутым Златобанком.
Однако в этом случае ФГВФЛ в начале февраля 2021 года удалось восстановить контроль над Златобанком, и в итоге с его ликвидацией все же согласился и Верховный суд.