ОАСК отменил решение НБУ о ликвидации Місто Банка, — СМИ

Окружной административный суд Киева (ОАСК) полностью удовлетворил иск владельца Місто Банка Ивана Фурсина и отменил решение Национального банка о ликвидации этого финучреждения. Об этом "Экономическая правда" сообщает со ссылкой на источники в пресс-службе Фурсина и в Фонде гарантирования вкладов.

Суд признал противоправным и отменил решение НБУ о признании банка неплатежеспособным и его ликвидации. Противоправным признано также решение Фонда гарантирования вкладов физических лиц о введении временной администрации и начале ликвидационной процедуры. Оно тоже отменено.

НБУ и ФГВФЛ могут подать апелляцию в течение месяца после получения полного текста, который должен быть готов через 10 дней.

Ивану Фурсину принадлежало 97,18% акций АО "Місто Банк".

В середине декабря 2020 года правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО "Місто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50% и более от минимального установленного уровня. Затем ФГВФЛ начал процедуру вывода Місто Банка с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц, с 15 декабря по 14 января 2021 года.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц также начал выплачивать деньги вкладчикам этого обанкротившегося финучреждения по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 14 декабря 2020 года. В целом возможная сумма выплат гарантированных сумм вкладчикам этого финучреждения на 1 ноября составляла 307,8 млн грн, или 60% от общей суммы вкладов физлиц.

ФГВФЛ также выставил на продажу на открытом электронном аукционе пул активов, принадлежащих АО "Місто Банк". Среди объектов залога по кредиту — современный 6-этажный бизнес-центр общей площадью 3 115 квадратных метров, расположенный в центре Киева, на бульваре Тараса Шевченко. Общая сумма задолженности по кредитному договору составляет 70,5 млн грн. Срок просрочки выплат — более одного года.