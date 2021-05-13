Фонд гарантирования выставил на торги активы обанкротившегося Мисто Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставит на продажу на открытом электронном аукционе пул активов, принадлежащих АО "Мисто Банк", находящемуся в стадии ликвидации.

Как передает пресс-служба ФГВФЛ, на торги будут выставлены право требования по кредиту компании по добыче и переработке сапропеля (донные отложения — Delo.ua) на территории Волынской области, а также земснаряд (судно технического флота — Delo.ua) МЗ-17МЕ для добычи сапропеля 2011 года изготовления из внутренней сетью электроснабжения.

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Торги состоятся 21 мая 2021 в системе ProZorro.Продажи.

Общая сумма задолженности по кредитному договору составляет 70,5 млн грн. Срок просрочки выплат — более одного года.

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Среди объектов залога по кредиту — современный 6-этажный бизнес-центр общей площадью 3 115 квадратных метров, расположенный в центре Киева, на бульваре Тараса Шевченко.

В залоге также находятся комплекс по обезвоживанию и переработке сапропеля с офисно-производственных помещений в Волынской области, система для обезвоживания почвы, линия по производству органических минеральных смесей и тому подобное.

Кроме этого, в обеспечение по кредиту вошли корпоративные (имущественные) права на долю 80% в уставном капитале компании-заемщика. Эта компания занимается в Украине добычей, переработкой и применением сапропеля, который обладает уникальными свойствами и используется во многих отраслях промышленности и сельском хозяйстве.

Она входит в состав британской группы компаний, имеет представительства во многих странах мира.

Стартовая цена лота — 78,79 млн грн.

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Торги пройдут по английской модели аукциона. В них могут принимать участие юридические и физические лица, кроме заемщика и поручителя по кредиту.

Напомним, временную администрацию в Мисто Банк ввели на основании решения Национального банка Украины от 14 декабря, которым он был отнесен к категории неплатежеспособных.

В середине декабря прошлого года правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50% и более от минимального установленного уровня.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру вывода ПАО "Мисто Банк" (Одесса) с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 15 декабря по 14 января 2021 года.

По данным НБУ, 78% вкладчиков банка (2282 человека) имели вклады, не превышающие гарантированную для возмещения сумму в 200 тысяч грн.