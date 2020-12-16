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Банки 1 час назад

В Мисто Банк ввели временную администрацию

Финучреждение начали выводить с рынка, назначен временный администратор сроком на месяц

В Мисто Банк ввели временную администрацию В Мисто Банк ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру вывода ПАО "Мисто Банк" (Одесса) с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 15 декабря по 14 января 2021 года. Об этом говорится в сообщении фонда.

Уполномоченным лицом с делегированием всех полномочий временного администратора банка на этот срок назначена начальник управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков ФГВ Виктория Степанец.

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О времени и порядке выплат вкладчикам будет сообщено дополнительно на сайтах фонда, самого банка или в его отделениях.

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Напомним, временную администрацию в Мисто Банк ввели на основании решения Национального банка Украины от 14 декабря которым он был отнесен к категории неплатежеспособных.

По данным, НБУ 78% вкладчиков банка (2282 человека) имели вклады, не превышающие гарантированную для возмещения сумму в 200 тысяч грн.

В целом возможная сумма выплат гарантированных сумм вкладчикам этого финучреждения на 1 ноября составляла 307,8 млн грн, или 60% от общей суммы вкладов физлиц.

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