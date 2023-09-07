Птахофабрика з Черкащини заплатила гроші за київський ТЦ "Магелан", ставши його власником

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив продаж лоту, до складу якого, зокрема, було включено торговельно-розважального центру "Магелан" у Києві. Відповідний договір купівлі-продажу вже підписано.

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Як ідеться у повідомленні фонду, покупець, який під час відкритого онлайн аукціону запропонував найвищу ставку, перерахував усю суму, а саме – 620 мільйонів гривень. Кошти будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами МР Банку (екс-Сбербанку), на балансі якого обліковувалися активи.

Нагадаємо, що аукціон з продажу лоту №G18N020026, до складу якого було включено ТРЦ "Магелан" на проспекті Академіка Глушкова, 13-Б, відбувся 15 червня. Це була 18-а спроба ФГВ з 12 жовтня 2022 року продати ці активи.

Переможцем виявилося сільськогосподарське ТОВ "Птахоплемзавод "Коробівський" (село Кедина Гора Золотоніської громади Черкаської області). Це підприємство, що виробляє м'ясо качки пекінської породи під торговою маркою "Смачне каченя".

Воно запропонувало 620,001 мільйона гривень, у той час як ТОВ "Маркет-Сервіс Голосіївський" запропонувало рівно 620 мільйонів. Ще один учасник торгів - ТОВ "Ай Кью Компані" - обмежився пропозицією сплатити лише стартову ціну, що складала 448,47 мільйона гривень.

Окрім ТРЦ площею 28,54 тисячі квадратних метрів, до проданого лоту входять права вимоги за двома кредитними договорами з юрособою та дебіторська заборгованість. У забезпечення за кредитами оформлено технологічне обладнання, зокрема для переробки молока, права вимоги на отримання виручки/товарів та фінансова порука.

Також до нього входить майновий комплекс площею 13 тисяч квадратних метрів та система охоронно-тривожної сигналізації в селі Крупець Шепетівського району Хмельницької області.