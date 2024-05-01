У Мінцифри представили український окопний РЕБ в двох модифікаціях – Parasol

Розробник, який є учасником кластера Brave1, представив новітню розробку – окопний РЕБ Parasol, ключовою перевагою якого є те, що він непомітний для ворожих РЕБ.

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Він зазначає, що у розробника є дві модифікації РЕБ: одна захищає від російських дронів позиції, інша — техніку.

Перша розробка, Parasol 01, захищає позиції військових, подавляючи російські FPV-дрони на відстані в межах 200 метрів.

Друга розробка, Parasol 02, захищає техніку — її можна на неї інсталювати та під’єднати до бортової мережі, дрони глушаться також на відстані в межах 200 метрів.

Розробники під час випробувань Parasol "саджають" дрони. Відео: голова Мінцифри Михайло Федоров

Інші ключові переваги:

дуже прості в експлуатації;

навчитися ними користуватися можна за 10–15 хвилин.

"Держава вже уклала контракти з розробником, компанією "МіксСтіл", купує дві модифікації Parasol, а Сили оборони їх активно використовують", - повідомив Федоров.

Очільник Мінцифри нагадав, що до повномасштабної війни в Україні не було жодної розробки РЕБу ближньої дії.

За його словами, завдяки системній роботі Brave1 ця сфера почала розвиватися, і сьогодні вже є десятки технологічних рішень, які держава може купувати для фронту.

"У напрямі РЕБ ми пройшли той самий шлях, що і з дронами: запустили ринок, спростили процедури, забезпечили конкуренцію й побачили, що це дійсно працює", - наголосив Федоров.

Крім того він зауважив, що станом на сьогодні на платформі Brave1 зареєстровано понад 100 розробок, а 9 з них вже кодифіковано за стандартами НАТО.

"І далі їх буде більше. Маєте свою розробку або працюєте по цьому треку — доєднуйтеся до Brave1", - підсумував міністр цифрової трансформації.

Раніше повідомлялося, що українські винахідники кластеру Brave 1 розробили систему AD Counter FPV, яка блокує радіочастоти для російських FPV-дронів.

Також нагадаємо, що українські розробники створили унікальну мобільну систему радіоелектронної розвідки РЕБ ЕТЕР, яка допоможе перевіряти сигнали ворожого РЕБу перед запуском дронів.

Додамо, що українські інженери розробили розвідувальний безпілотник WarDog, який здатний вести розвідку в умовах складних рельєфів та під дією ворожого РЕБ.