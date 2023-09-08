"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди Київ — Львів

Зважаючи на збільшення пасажиропотоку "Укрзалізниця" розширює можливості маршруту Київ — Львів, додавши 16 та 17 вересня додаткові рейси.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

З Києва поїзд відправлятиметься згідно діючого розкладу о 7:05 і прибуватиме до Львова о 17:03.

Зі Львова поїзд буде відправлятися о 13:15 і прибуватиме до Києва о 22:05.

Крім того, також призначено додаткові рейси поїзда Інтерсіті+ №720/719 Київ — Харків. З Києва поїзд відправлятиметься 10 вересня о 23:53 і прибуде до Харкова о 5:04. З Харкова, на тих же датах, поїзд буде відправлятися о 23:33 і прибуватиме до Києва о 4:56.

Квитки на ці рейси вже доступні для придбання через застосунок Укрзалізниці, в чат-боті, на офіційному сайті та в касах на вокзалах.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила новий міжнародний поїзд. 3 вересня у перший рейс відправився міжнародний поїзд № 119/120 Київ – Хелм.