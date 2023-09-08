"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда Киев — Львов

Ввиду увеличения пассажиропотока "Укрзализныця" расширяет возможности маршрута Киев - Львов, добавив 16 и 17 сентября дополнительные рейсы.

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Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Из Киева поезд будет отправляться согласно действующему расписанию в 7:05 и прибывать во Львов в 17:03.

Со Львова поезд будет отправляться в 13:15 и прибывать в Киев в 22:05.

Кроме того, также назначены дополнительные рейсы поезда Интерсити+ №720/719 Киев – Харьков. Из Киева поезд будет отправляться 10 сентября в 23:53 и прибудет в Харьков в 5:04. Из Харькова на тех же датах поезд будет отправляться в 23:33 и прибывать в Киев в 4:56.

Билеты на эти рейсы уже доступны для приобретения через приложение Укрзализныци, в чат-боте, на официальном сайте и в кассах на вокзалах.

Напомним, "Укрзализныця" запустила новый международный поезд. 3 сентября в первый рейс отправился международный поезд №119/120 Киев – Хелм.