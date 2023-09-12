"Укрзализныця" улучшила сообщение Херсона с Киевом и Николаевым: расписание движения

С 23 сентября поезд из Херсона в столицу будет курсировать ежедневно, а количество рейсов между Херсоном и Николаевом увеличится

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Налаживаем ежедневное сообщение Херсона со столицей и увеличиваем количество рейсов между Херсоном и Николаевом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вдобавок к поезду №101/102 Краматорск — Киев — Херсон, который курсирует через день, в дни его отсутствия начнет курсировку беспересадочная группа вагонов Киев — Херсон.

Группа вагонов будет частью поезда №217/218 Киев-Николаев и начнет курсирование с 23 сентября.

Отправление из Киева по нечетным дням в 21:33, Николаев 07:07 - 07:27, прибытие в Херсон в 09:26 на следующий день. Обратно из Херсона по четным дням (с 24 сентября) в 19:43, Николаев 21:15 - 21:35, прибытие в Киев в 07:21 утра.

К тому же, кроме ежедневного сообщения с Киевом, у Херсона будут еще и дополнительные рейсы в Николаев. Поезд №219/220 Николаев-Херсон будет отправляться из Херсона в 10:06, прибытие в ст. Николаев-Грузовой в 12:20. Обратно из ст. Николаев-Грузовой в 16:20, прибытие в Херсон в 18:43. Поезд будет курсировать по четным дням, начиная с 24 сентября.

"Билеты на эти рейсы постепенно будут доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов", - добавили в УЗ.

Напомним, "Укрзализныця" расширяет возможности маршрута Киев - Львов, добавив 16 и 17 сентября дополнительные рейсы.