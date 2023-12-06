"Укрзализныця" назначает дополнительные поезда на новогодние праздники: маршруты и расписание

АО "Укрзализныця" в связи с повышенным спросом назначило дополнительные поезда в направлении Львова, Мукачево и Одессы на рождественские и новогодние праздники.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Наши пассажиры распланировали свои предрождественские поездки и разобрали почти все места в поездах в направлении Львова и гор. Укрзализныця реагирует на безумный спрос и добавляет еще мест в этом направлении и не только на рождественские даты", - говорится в сообщении.

Какие маршруты дополнительных поездов

Отмечается, что "Укрзализныця" назначила поезд №27/28 Киев - Мукачево на 22, 25, 28, 31 декабря и 3, 6, 9 января из Киева.

Поезд будет отправляться в 8:18, прибывать в Мукачево в 19:30. В обратном направлении из Мукачево поезд будет стартовать в те же даты в 7:26 и прибывать в Киев в 18:10.

Также будет курсировать поезд №191/192 Киев - Львов. Он будет отправляться из Львова 17, 22, 23, 25, 28, 29, 30 декабря, 1, 5, 6, 7, 13, 14 января в 11:55 и прибывать в Киев в 22:09.

В обратном направлении поезд будет отправляться в те же даты, кроме 1 января, в 7:37 и прибывать во Львов в 17:21.

Также назначен поезд №167/168 Одесса — Львов. Он будет отправляться из Львова 23, 30 декабря и 5, 14 января в 7:23 и прибывать в Одессу в 18:14. В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в те же даты в 8:03 и прибывать во Львов в 18:40.

Кроме того, будет курсировать поезд №115/116 Киев-Одесса. Он будет отправляться из Киева 22, 23, 25, 29, 30, 31 декабря, 5, 6, 7, 12, 13, 14 января в 8:00 и прибывать в Одессу в 18:58. Обратно из Одессы поезд будет отправляться в те же даты в 11:09 и прибывать в Киев в 20:42.

Что делать, если нет билетов на нужное направление

"В случае отсутствия билетов на прямые поезда между нужными станциями - смотрите опции поездок с пересадками в приложении Укрзализныци", - подчеркнули в УЗ.

Там добавили, что пересадки доступны даже в пределах одного поезда, а поездка с пересадкой между двумя поездами может в отдельных случаях стоить дешевле прямого рейса – в том числе, за счет возможности выбрать разный класс мест на разные промежутки пути.

Новогодние праздники в Карпатах

Во вторник, 5 декабря, Укрзализныця открыла продажу на ряд поездов к горам из разных уголков Украины на рождественско-новогодние праздники.

Также "Укрзализныця" возобновляет рейсы скоростного поезда Интерсити+ №743 сообщением Киев — Славское, известное как "Лыжный экспресс". Поезд начнет курсировать с 21 декабря, но билеты доступны в продаже уже с 3 декабря.