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"Укрзализныця" назначает дополнительные поезда на новогодние праздники: маршруты и расписание
АО "Укрзализныця" в связи с повышенным спросом назначило дополнительные поезда в направлении Львова, Мукачево и Одессы на рождественские и новогодние праздники.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
"Наши пассажиры распланировали свои предрождественские поездки и разобрали почти все места в поездах в направлении Львова и гор. Укрзализныця реагирует на безумный спрос и добавляет еще мест в этом направлении и не только на рождественские даты", - говорится в сообщении.
Какие маршруты дополнительных поездов
Отмечается, что "Укрзализныця" назначила поезд №27/28 Киев - Мукачево на 22, 25, 28, 31 декабря и 3, 6, 9 января из Киева.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Поезд будет отправляться в 8:18, прибывать в Мукачево в 19:30. В обратном направлении из Мукачево поезд будет стартовать в те же даты в 7:26 и прибывать в Киев в 18:10.
Также будет курсировать поезд №191/192 Киев - Львов. Он будет отправляться из Львова 17, 22, 23, 25, 28, 29, 30 декабря, 1, 5, 6, 7, 13, 14 января в 11:55 и прибывать в Киев в 22:09.
В обратном направлении поезд будет отправляться в те же даты, кроме 1 января, в 7:37 и прибывать во Львов в 17:21.
Также назначен поезд №167/168 Одесса — Львов. Он будет отправляться из Львова 23, 30 декабря и 5, 14 января в 7:23 и прибывать в Одессу в 18:14. В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в те же даты в 8:03 и прибывать во Львов в 18:40.
Кроме того, будет курсировать поезд №115/116 Киев-Одесса. Он будет отправляться из Киева 22, 23, 25, 29, 30, 31 декабря, 5, 6, 7, 12, 13, 14 января в 8:00 и прибывать в Одессу в 18:58. Обратно из Одессы поезд будет отправляться в те же даты в 11:09 и прибывать в Киев в 20:42.
Что делать, если нет билетов на нужное направление
"В случае отсутствия билетов на прямые поезда между нужными станциями - смотрите опции поездок с пересадками в приложении Укрзализныци", - подчеркнули в УЗ.
Там добавили, что пересадки доступны даже в пределах одного поезда, а поездка с пересадкой между двумя поездами может в отдельных случаях стоить дешевле прямого рейса – в том числе, за счет возможности выбрать разный класс мест на разные промежутки пути.
Новогодние праздники в Карпатах
Во вторник, 5 декабря, Укрзализныця открыла продажу на ряд поездов к горам из разных уголков Украины на рождественско-новогодние праздники.
Также "Укрзализныця" возобновляет рейсы скоростного поезда Интерсити+ №743 сообщением Киев — Славское, известное как "Лыжный экспресс". Поезд начнет курсировать с 21 декабря, но билеты доступны в продаже уже с 3 декабря.