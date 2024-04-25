Владелец Concorde Capital Мазепа планирует масштабную реконструкцию автостанции возле Вокзальной площади в Киеве

Инвестиционная компания Concorde Capital реализует проект реконструкции автостанции “Киев” на улице Симона Петлюры возле Центрального железнодорожного вокзала, более известной как “Яма”.

Об этом сообщил основатель Concorde Capital Игорь Мазепа во время конференции "Реформирование пассажирских автобусных перевозок в Украине", пишет "Интерфакс-Украина".

Сколько средств планируют инвестировать

"Мне и моим коллегам пришла в голову идея, а почему бы нам не зайти... не внимательнее посмотреть на рынок перевозок. Мы в Concorde приняли решение зайти в этот рынок и именно через инфраструктурные проекты, начать с реконструкции всем известной автостанции Киева, которая расположена в центре города у железнодорожного вокзала", - отметил Мазепа.

Он подчеркнул, что автостанция до последнего времени находилась "в ужасном состоянии".

"Сейчас наша задача, наша миссия – выполнить человеческую реконструкцию по европейским нормам. Могу вас заверить: в ближайшее время вы увидите изменения, которые там произойдут", - подчеркнул Мазепа.

По его словам, реконструкция потребует значительных капитальных вложений – от 50 до 70 млн грн.

"Мы этого не боимся и со своей стороны можем гарантировать, что в ближайшее время наши клиенты и пассажиры получат сервис высочайшего качества. Конечно, попросим, чтобы такие услуги были по-честному оплачены", - подчеркнул Мазепа.

Он добавил, что разработка плана реконструкции "Ямы" находится на финальном этапе, и в ближайшее время обещают перейти к реализации проектных работ.

Реконструкцию автостанции планируют в два этапа

По оценке Concorde Capital, пассажиропоток этой станции – около 10 тыс. человек в сутки плюс-минус 400 авторейсов.

По словам директора инвестиционно-банковского департамента Concorde Capital Игоря Сотника, реконструкцию автостанции планируют в два этапа.

Первый этап, в ходе которого было разделено движение автобусов и автомобилей, уже прошел. Второй этап предусматривает работы по облагораживанию здания автостанции в соответствии с формируемой сейчас концепцией.

"Сейчас мы финализуем микс арендаторов, которые будут там присутствовать в соответствии с потребностями пассажиров. Там будет зона ожидания, фудкорт, зона повышенного комфорта, детская комната, медпункт, коммерческие помещения", – рассказал Сотник, уточнив, что после финализации концепции будет подготовлен рабочий проект.

Кроме того, рассматривается возможность создания сервисов для перевозчиков – СТО и мойки. Изучаются технические возможности их размещения.

Сотник также сказал, что точные сроки начала работ будут известны после готовности рабочей документации, однако надеется, что это может произойти в начале 2025 года.

Напомним, вблизи львовского железнодорожного вокзала заработал полностью автоматизированный круглосуточный паркинг. Оплата парковки на нем возможна через паркоматы картой или наличными.