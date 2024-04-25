Власник Concorde Capital Мазепа планує масштабну реконструкцію автостанції біля Вокзальної площі в Києві

Інвестиційна компанія Concorde Capital реалізує проєкт реконструкції автостанції “Київ” на вулиці Симона Петлюри біля Центрального залізничного вокзалу, більш відомої як “Яма”.

Про це повідомив засновник Concorde Capital Ігор Мазепа під час конференції “Реформування пасажирських автобусних перевезень в Україні”, пише "Інтерфакс-Україна".

Скільки коштів планують інвестувати

"Мені і моїм колегам спала на думку ідея, а чому б нам не зайти ... не подивитись уважніше на ринок перевезень. Ми в Concorde ухвалили рішення зайти в цей ринок і саме через інфраструктурні проєкти, почати з реконструкції всім відомої автостанції Києва, яка розташована в центрі міста біля залізничного вокзалу", - зауважив Мазепа.

Він підкреслив, що автостанція до останнього часу перебувала "в жахливому стані".

"Зараз наше завдання, наша місія - виконати людську реконструкцію за європейськими нормами. Можу вас запевнити: найближчим часом ви побачите зміни, які там відбудуться", - підкреслив Мазепа.

За його словами, реконструкція потребуватиме значних капітальних вкладень - від 50 до 70 млн грн.

"Ми цього не боїмося і зі свого боку можемо гарантувати, що найближчим часом наші клієнти і пасажири отримають сервіс найвищої якості. Звичайно, ми попросимо, щоб такі послуги були по-чесному оплачені", - наголосив Мазепа.

Він додав, що розробка плану реконструкції “Ями” перебуває на фінальному етапі, і найближчим часом обіцяють перейти до втілення проєктних робіт.

Реконструкцію автостанції планують у два етапи

За оцінкою Concorde Capital, пасажиропотік цієї станції - близько 10 тис. осіб на добу плюс-мінус 400 авторейсів.

За словами директора інвестиційно-банківського департаменту Concorde Capital Ігоря Сотника, реконструкцію автостанції планують у два етапи.

Перший етап, під час якого було розділено рух автобусів і автомобілів, уже відбувся. Другий етап передбачає роботи з облагороджування будівлі автостанції відповідно до концепції, яка зараз формується.

"Зараз ми фіналізуємо мікс орендарів, які будуть там присутні відповідно до потреб пасажирів. Там буде зона очікування, фудкорт, зона підвищеного комфорту, дитяча кімната, медпункт, комерційні приміщення", - розповів Сотник, уточнивши, що після фіналізації концепції буде підготовлено робочий проєкт.

Крім того, розглядається можливість створення сервісів для перевізників - СТО та мийки. Вивчаються технічні можливості для їх розміщення.

Сотник також сказав, що точні строки початку робіт будуть відомі після готовності робочої документації, однак висловив сподівання, що це може статися на початку 2025 року.

Нагадаємо, поблизу львівського залізничного вокзалу запрацював повністю автоматизований цілодобовий паркінг. Оплата паркування на ньому можлива через паркомати карткою або готівкою.