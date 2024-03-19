Мазепа розповів, хто витягнув ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» зі збитків, - ЗМІ

Мазепа розповів як з партнерами витягнули ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» зі збитків

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Засновник та генеральний директор Concorde Capital Ігор Мазепа в новому інтерв’ю Forbes розповів про бізнес-кейс ПрАТ «Кривий Ріг Цемент».

За твердженнями підприємця, за нетривалий час йому з партнерами вдалось витягнути компанію зі значних збитків на прийнятний дохід. «З -$25 млн на рік ми вийшли до війни на $13–15 млн EBITDA», – зазначив Мазепа виданню.

Цей актив Мазепа у консорціумі з засновником і топменеджерами «Галнафтогазу» купили у німецької групи HeidelbergCement у 2019-му. При цьому, це була неочевидна інвестиція, так як підприємство було системно збитковим.

На думку Мазепи, німці не впоралися з особливостями українського інвестклімату. Попередній менеджмент компанії перебував у перманентному конфлікті з представниками «Укрзалізниці» та місцевими чиновниками.

У боротьбі за актив Мазепі та партнерам вдалось обійти компанію «СКМ» Ріната Ахметова, яка також була націлена на придбання підприємства.

Як зазначається у інтервʼю, наразі «Кривий Ріг Цемент», де Мазепі належить 40%, приносить значну частину виторгу серед усіх інвестицій Concorde Capital. Після «воєнного» 2022 року виторг КРЦ у січні – вересні 2023-го подвоївся до 2 млрд грн і становив за результатами року 2,7 млрд грн.