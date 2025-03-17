Сколько зарабатывают руководители разных уровней в IT-индустрии

В Украине наблюдается тенденция роста заработных плат среди руководителей высшего звена в ИТ-секторе. Это касается как технических директоров и руководителей инженерных отделов, так и нетехнических руководителей, таких как маркетологи и специалисты HR. Последние возобновили свои доходы после временного понижения летом.

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Об этом говорится в исследовании DOU (зима 2025 г.).

В то же время, отмечается, руководители высшего звена, такие как CEO/фаундеры и COO, претерпели негативные изменения в своих доходах.

Ключевые выводы исследования:

Постепенно растут медианные зарплаты технических специалистов высочайшего уровня: Engineering Director/VP/Head и СТО/Technical Director.

Растут медианные зарплаты специалистов C-level в маркетинге и HR.

У СЕО и фаундеров положительных тенденций нет.

Медианные зарплаты специалистов уровня Head в основном стабильны.

Медианные зарплаты

Лидерами по уровню медианной заработной платы являются технические специалисты высшего ранга: Engineering Director/VP/Head ($8136) и CTO/Technical Director ( $7000 ).

Далее менеджеры проектов и менеджеры продуктов: Delivery Director/Head of Delivery ($6000), CPO ($5500). Несколько ниже медиа зарплата CEO и фаундеров ( $5000 ) — чаще всего это руководители небольших компаний до 50 специалистов.

Зарплаты руководителей нетехнических направлений ниже. Медианы у руководителей маркетинга и HR достаточно близки – $4350 и $4000. Меньше среди C-level специалистов получают COO – их медиана $2500 .

С зарплатами специалистов уровня Head схожая ситуация. Самые высокие медианы у технических специалистов – Engineering Managers ($6000) и Head of QA ($5000). Далее – Head of Product ($4750), PMO/Program Managers ($4200) и руководители нетехнических направлений.

Анализ распределения заработных плат по квартилям

Наибольший диапазон доходов наблюдается у СЕО и фаундеров, где разрыв между самым низким и высоким квартилями превышает $5000.

Наиболее унифицированные зарплаты среди C-level — в Delivery Directors/Heads и CPO/Director/VP of Product. Разброс их зарплат (разница между первым и третьим квартилями) составляет около 30% медианы — меньше, чем у других специалистов.

Среди Head самый большой разброс зарплат у маркетологов и специалистов поддержки. Именно в этих сферах есть возможность получать как существенно выше, так и существенно ниже медианной зарплаты. Самые унифицированные зарплаты у Head of HR: разница между первым и третьим квартилями всего $1000 .

Динамика зарплат

За последние шесть месяцев наблюдается постепенное увеличение заработных плат технических руководителей высшего звена, в частности Engineering Director/VP/Head, с приростом в $163.

Медианная зарплата СТО/Technical Directors тоже выросла за полгода (+$1250).

После небольшого падения летом стали больше получать нетехнические специалисты C-level: у маркетологов +$1350 за полгода, у HR +$1000.

за полгода, у HR У СЕО/фаундеров и СОО, напротив, негативные тенденции за прошедшее полугодие.

Напомним, на январь 2025 года в рейтинге топ-50 украинских IT-компаний по количеству специалистов произошли существенные изменения. Отток кадров в 2024 году составил 2000 специалистов, в то время как в 2023 году он составлял 10 тысяч, то есть замедлился в пять раз.