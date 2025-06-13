Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

--0,02

EUR

48,08

+0,63

Готівковий курс:

USD

41,45

41,39

EUR

48,15

47,95

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Обсяги гуманітарного розмінування в Україні зросли на 50% за рік

розмінування
Україна прискорює розмінування / Міноборони

В Україні на початок червня сертифіковано 108 операторів протимінної діяльності, що значно більше, ніж минулого року. Обсяги гуманітарного розмінування (територій, визнаних безпечними) зросли майже на 50% порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Під час круглого столу полковник Олег Шуварський, начальник управління протимінної діяльності — заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, зазначив, що в Україні вже діє п’ять Національних стандартів у сфері протимінної діяльності. Також він відзначив значну активізацію процесу контролю якості розмінування.

Міноборони, у співпраці з іншими відомствами, проводить заходи зі збільшення кількості груп якості розмінування. За словами представника, з початку 2025 року вже проінспектовано 241 ділянку загальною площею 32 км².  

Також полковник Шуварський повідомив, що вибухонебезпечними предметами в Україні потенційно забруднено 139 000 км2, з них 14 000 км2 – це акваторії. Утім у зв'язку з бойовими діями заходи гуманітарного розмінування наразі можна проводити лише на 31 000 км2.

Нагадаємо, за оцінками Світового банку, повне розмінування території України потребуватиме близько $30 млрд. У 2025 році в межах програми гуманітарного розмінування заплановано обстежити 31 тис. кв. км.

Автор:
Тетяна Бесараб