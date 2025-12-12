- Категория
США отправили первую партию "домашних" роботов на предприятия
Американская робототехническая компания 1X объявила о стратегическом партнерстве с портфельными компаниями шведского инвестора EQT, предусматривающего поставку до 10 000 гуманоидных роботов 1X Neo в период с 2026 по 2030 год более чем 300 компаниям.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на TechCrunch .
Работы будут использоваться в производстве, складировании, логистике и других промышленных областях.
Neo ранее позиционировался в качестве гуманоида для потребителей, способного выполнять домашние задания и взаимодействовать с людьми. Его стоимость составляет около 20 000 долларов.
Предварительные заказы на Neo значительно превысили цель компании, однако детали количества не разглашаются. Из-за высокой стоимости и сложности безопасного использования дома коммерческие случаи применения, вероятно, будут продаваться быстрее и легче, чем домашние версии.
Neo имеет элементы конфиденциальности: операторы-люди могут наблюдать из-за "глаза" роботов. Кроме того, гуманоиды могут представлять риск для домашних животных и детей из-за размера и нестабильности. Эксперты прогнозируют, что широкое внедрение домашних гуманоидов может произойти только через несколько лет, если не десятилетие.
Основанная в 2014 году, 1X привлекла более 130 млн. долларов венчурного капитала от EQT Ventures, Tiger Global и OpenAI Startup Fund.
Стратегическое партнерство с портфельными компаниями EQT подчеркивает стремление 1X масштабировать производство Neo и расширить промышленное применение своих гуманоидов.
1X – ведущая американская компания в сфере искусственного интеллекта и робототехники, созданная NEO – гуманоидной работой. Платформа 1X разработана для работы с людьми: от домашних условий до производственных цехов. Компания предоставляет решения для автоматизации и искусственного труда, направленные на повышение эффективности и человеческого потенциала.
Напомним, в ноябре китайская компания UBTech Robotics начала первую в мире массовую поставку гуманоидных роботов Walker S2 на промышленные предприятия. Партия сотен роботов уже поступила к заказчикам, среди которых крупные автопроизводители и технологические компании, использующие их для круглосуточной автоматизации производственных и логистических процессов.
В Украине гуманоидные работы пока не используются, но беспилотные работы задействованы на фронте и осуществляют гуманитарное разминирование территорий.