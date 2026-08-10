Пока Кремль продолжает разрушать экономику страны небывалыми расходами на войну против Украины, российские дети 1 сентября снова пойдут в школы без отопления и централизованного водоснабжения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные СЗРУ.

По состоянию на середину лета дефицит государственного бюджета РФ уже приближается к рекордным 8,7 трлн рублей – это более чем в два раза превышает 3,8 трлн, запланированные на весь 2026 год.

Финансовая ситуация стремительно ухудшается и в банковском секторе: за последние три месяца доля проблемных кредитов в портфеле крупнейшего государственного банка Сбербанк выросла с 4,8% до 5,5%, а общий объем просроченной задолженности достиг 2,6 трлн рублей.

Отсутствие инфраструктуры в регионах на фоне распродажи резервов

Несмотря на колоссальные военные расходы, у 3,6 тыс. школ в России нет централизованного отопления, 3,7 тыс. — водопроводов и канализации, а 3,8 тыс. — даже теплых туалетов. Худшая ситуация наблюдается в Республике Тува, где 72% школ до сих пор работают без централизованного отопления. Среди других регионов с подобными проблемами – Калмыкия, Ингушетия, Республика Алтай и Курская область (27% школ без тепла).

Без водопровода учатся дети в 38% школ Дагестана, 33% - Якутии и 31% - Калмыкии. Показателен пример якутского села Тополино, где 137 детей будут посещать школу, которую еще в 2017 году признали аварийной со степенью износа 75%. Село расположено вблизи Нежданинского месторождения золота — одного из самых больших в РФ.

Только за первое полугодие 2026 года Кремль продал из государственных резервов более 43 тонн золота, чтобы покрывать бюджетный дефицит и продолжать финансирование войны, тогда как на ремонт школ и базовую инфраструктуру средств в бюджете не нашлось.

Напомним, из-за военных расходов три четверти российских регионов обеднели за время полномасштабной войны против Украины. В 65 из 85 регионов РФ настоящие доходы бюджетов оказались ниже, чем до начала полномасштабного вторжения.