Три четверти российских регионов обеднели за время полномасштабной войны против Украины

В 65 из 85 регионов России реальные доходы бюджетов по итогам 2025 года оказались ниже, чем до начала полномасштабного вторжения в Украину – в 2021 году. В то же время, в 52 субъектах расходы с учетом инфляции превысили показатели четырехлетней давности, что привело к стремительному росту бюджетных дефицитов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные СЗРУ.

Главными причинами падения доходов стали сокращение федеральных трансфертов и обрушение поступлений от налога на прибыль.

Объем безвозвратных поступлений в реальном измерении уменьшился ориентировочно на 1,1 трлн рублей, а налоговые поступления от доходов компаний – еще на 820 млрд рублей. Это явилось следствием ухудшения финансового состояния предприятий угольной и металлургической отраслей, а также перераспределения средств на уровне центра.

Более всего реальные доходы бюджетов сократились в Кемеровской области (почти на 39%), Вологодской области (на 34,5%) и Ингушетии (на 30,8%). В целом поступления от налога на прибыль в реальном измерении снизились в 51 субъекте РФ, а самая плохая ситуация сложилась в Кузбассе, где они рухнули почти на 79%. Более чем на 60% эти доходы упали в Белгородской, Курской, Липецкой, Вологодской, Мурманской и Оренбургской областях, Карелии и Хакасии.

Сокращение социальных статей и медицины

Большинство субъектов РФ не смогли существенно снизить расходы. Уменьшение расходов произошло только в 33 регионах, а больше всего бюджеты урезали Ингушетия (на 30%), Калининградская область (на 15,4%), Чечня (на 14,6%) и Карелия (на 14,5%).

Основной удар приходится на социальные сферы:

Здравоохранение: в 76 из 85 регионов сократили реальные расходы на медицину.

ЖКХ: финансирование жилищно-коммунального хозяйства резко снизили, в частности в Якутии — примерно на 77%, а в Кузбассе — на 70%.

Образование: сокращение расходов в реальном измерении коснулось Курской, Архангельской, Астраханской и Кемеровской областей, а также Коми, Дагестана, Чечни, Хакасии, Бурятии и Ингушетии.

Напомним, в России нарастает кризис неплатежей, а просроченные долги бизнеса достигли 9 трлн рублей. За первые пять месяцев 2026 года просроченная дебиторская задолженность предприятий выросла на 9,9%, достигнув $112,53 млрд.