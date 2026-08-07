Три чверті російських регіонів збідніли за час повномасштабної війни проти України

У 65 із 85 регіонів Росії реальні доходи бюджетів за підсумками 2025 року виявилися нижчими, ніж до початку повномасштабного вторгнення в Україну — у 2021 році. Водночас у 52 суб’єктах видатки з урахуванням інфляції перевищили показники чотирирічної давнини, що призвело до стрімкого зростання бюджетних дефіцитів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані СЗРУ.

Головними причинами падіння доходів стали скорочення федеральних трансфертів та обвал надходжень від податку на прибуток.

Обсяг безповоротних надходжень у реальному вимірі зменшився орієнтовно на 1,1 трлн рублів, а податкові надходження від прибутків компаній — ще на 820 млрд рублів. Це стало наслідком погіршення фінансового стану підприємств вугільної та металургійної галузей, а також перерозподілу коштів на рівні центру.

Найбільше реальні доходи бюджетів скоротилися в Кемеровській області (майже на 39%), Вологодській області (на 34,5%) та Інгушетії (на 30,8%). Загалом надходження від податку на прибуток у реальному вимірі знизилися у 51 суб'єкті РФ, а найгірша ситуація склалася в Кузбасі, де вони обвалилися майже на 79%. Більш ніж на 60% ці доходи впали в Бєлгородській, Курській, Липецькій, Вологодській, Мурманській та Оренбурзькій областях, Карелії та Хакасії.

Скорочення соціальних статей та медицини

Більшість суб'єктів РФ не змогли суттєво зменшити видатки. Зменшення витрат відбулося лише у 33 регіонах, а найбільше бюджети урізали Інгушетія (на 30%), Калінінградська область (на 15,4%), Чечня (на 14,6%) та Карелія (на 14,5%).

Основний удар припадає на соціальні сфери:

Охорона здоров'я: у 76 із 85 регіонів скоротили реальні витрати на медицину.

ЖКГ: фінансування житлово-комунального господарства різко зменшили, зокрема в Якутії — приблизно на 77%, а у Кузбасі — на 70%.

Освіта: скорочення видатків у реальному вимірі торкнулося Курської, Архангельської, Астраханської та Кемеровської областей, а також Комі, Дагестану, Чечні, Хакасії, Бурятії та Інгушетії.

Нагадаємо, у Росії наростає криза неплатежів, а прострочені борги бізнесу сягнули 9 трлн рублів. За перші п'ять місяців 2026 року прострочена дебіторська заборгованість підприємств зросла на 9,9%, сягнувши $112,53 млрд.