Поки Кремль продовжує руйнувати економіку країни небувалими витратами на війну проти України, російські діти 1 вересня знову підуть до шкіл без опалення та централізованого водопостачання.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані СЗРУ.

Станом на середину літа дефіцит державного бюджету РФ уже наближається до рекордних 8,7 трлн рублів — це більш ніж удвічі перевищує 3,8 трлн, заплановані на весь 2026 рік.

Фінансова ситуація стрімко погіршується і в банківському секторі: за останні три місяці частка проблемних кредитів у портфелі найбільшого державного банку "Сбєрбанк" зросла з 4,8% до 5,5%, а загальний обсяг простроченої заборгованості досяг 2,6 трлн рублів.

Відсутність інфраструктури в регіонах на тлі розпродажу резервів

Попри колосальні військові видатки, 3,6 тис. шкіл у Росії не мають централізованого опалення, 3,7 тис. — водогонів і каналізації, а 3,8 тис. — навіть теплих туалетів. Найгірша ситуація спостерігається в Республіці Тува, де 72% шкіл досі працюють без централізованого опалення. Серед інших регіонів із подібними проблемами — Калмикія, Інгушетія, Республіка Алтай та Курська область (27% шкіл без тепла).

Без водогону навчаються діти у 38% шкіл Дагестану, 33% — Якутії та 31% — Калмикії. Показовим є приклад якутського села Тополине, де 137 дітей відвідуватимуть школу, яку ще у 2017 році визнали аварійною зі ступенем зносу 75%. Село розташоване поблизу Нежданинського родовища золота — одного з найбільших у РФ.

Лише за перше півріччя 2026 року Кремль продав із державних резервів понад 43 тонни золота, щоб покривати бюджетний дефіцит і продовжувати фінансування війни, тоді як на ремонт шкіл і базову інфраструктуру коштів у бюджеті не знайшлося.

Нагадаємо, через військові видатки три чверті російських регіонів збідніли за час повномасштабної війни проти України. У 65 із 85 регіонів РФ реальні доходи бюджетів виявилися нижчими, ніж до початку повномасштабного вторгнення.