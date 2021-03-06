В Украине на аукционе продали еще два завода "Укрспирта"

В Украине на аукционе продали очередной завод государственного предприятия "Укрспирт" — Тхоровское место осуществления деятельности.

Спиртзавод "ушел с молотка" за 75 млн грн, сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

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При этом за право собственности на актив на открытых торгах соревновались 4 участника, которые увеличили цену в 3,5 раза — со стартовых 21,56 млн грн до 75 млн грн, доложили в ФГИ.

Указано, что активы МДП расположены на двух локациях: селе Тхоровка и городе Сквира.

"Предприятие владеет зданиями и сооружениями, а также технологическим оборудованием, необходимым для производства спирта", — добавили в Фонде.

По данным аукциона, спиртзавод после перечисления денег перейдет к ООО "Современная Коммерческая недвижимость".

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Перед этим Вишняковское место осуществления деятельности повторно выставили на аукцион — завод "Укрспирта" "ушел с молотка" за 101,2 млн грн. В то же время на первом аукционе за него хотели отдать 234 млн грн.

Как анонсировалось, первые в 2021 году два аукциона по продаже предприятий спиртовой отрасли пройдут в начале марта.