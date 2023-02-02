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Категория
Бизнес
Дата публикации

Действенные стратегии развития бизнеса за войны на Business Wisdom Summit 2023

Действенные стратегии развития бизнеса за войны на Business Wisdom Summit 2023
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15 марта на Business Wisdom Summit более 15 владельцев крупного бизнеса и управленцев поделятся стратегиями, которые помогут украинским предпринимателям восстановить, релокировать, укрепить и масштабировать бизнес.

Ежегодно саммит объединяет исключительно бизнес-практиков, предоставляя тысячам участников возможность перенять опыт первых и использовать проверенные стратегии роста бизнеса. Business Wisdom Summit 2023 PATRIOTЫ БИЗНЕСА будет посвящен эффективным стратегиям развития бизнеса во время войны. Поговорим о:

  • Спасение бизнеса во время войны : релокация и восстановление производства на новом месте, поиск финансирования, вызовы, связанные с миграцией человеческого капитала и режимом военного положения.
  • Маркетинг и коммуникации в новых условиях : как сохранить репутацию бренда в сложных условиях и главные изменения маркетинг-, диджитал- и коммуникационной стратегии.
  • Проактивные HR-стратегии : сохранение команды и наем в условиях миграции трудовых ресурсов, построение работы с мобилизованными и вернувшимися с войны сотрудниками, новые реалии рынка труда.
  • Точки роста послевоенной Украины : какие проекты/отрасли станут наиболее инвестиционно привлекательными в ближайшем будущем.
  • Социальная ответственность бизнеса: как бизнес взялся решать вопросы военных и обязался помогать гражданским.
Фото 2 — Действенные стратегии развития бизнеса за войны на Business Wisdom Summit 2023

Опытом поделятся:

  • Юрий Сорочинский , СЕО NEMIROFF VODKA CO;
  • Юрий Гладкий , основатель и СЕО бренд-маркетингового агентства Grape;
  • Евгений Заиграев , член правления по вопросам малого и среднего бизнеса ПриватБанка;
  • Сергей Наумов , председатель правления Ощадбанка
  • еще 10+ спикеров.

Также на Business Wisdom Summit состоится открытое интервью с главой Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым. Он ответит на вопросы о налоговой реформе «10-10-10», критических проблемах в налогообложении, детенизации экономики, военном налоге на «супердоходы» и многом другом.

В рамках Business Wisdom Summit состоятся несколько дискуссионных панелей, на которых ведущие бизнес-специалисты обсудят срочные вопросы для каждого, кто сейчас держит экономический фронт.

Так, во время дискуссионной панели и «Кредитование бизнеса — деньги на релокацию, восстановление и развитие» вы узнаете о привлечении финансирования, преимуществах и вызовах международных программ поддержки предпринимательства и опыте системных банков в кредитовании бизнеса во время войны.

Дискуссионная панель «Видеть цель, не видеть препятствий» посвящена вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Украине: пути сохранения бизнеса, как удержать и увеличить клиентскую базу, способы диверсификации рисков. Опытом поделятся:

  • Анна Завертайло , соучредительница заведений «Honey и Завертайло»;
  • Екатерина Кузьменко , соучредитель сети фитнес-клубов Smartass;
  • Людмила Сова , генеральный директор ювелирного дома SOVA.

Больше о спикерах и программе: https://bws.delo.ua/  

По вопросам безопасности участников Business Wisdom Summit, место проведения будет сообщено накануне мероприятия. Организаторы позаботятся об обеспечении всех условий.

Присоединяйтесь к Business Wisdom Summit, чтобы не только сохранить бизнес, но и получить пошаговый план действий по его росту в кризисные времена!

Бизнес-партнер мероприятия – TECHIIA .

Главный партнер – ИнтерХим.