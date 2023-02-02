Дієві стратегії розвитку бізнесу за війни на Business Wisdom Summit 2023

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15 березня на Business Wisdom Summit понад 15 власників великого бізнесу та управлінців поділяться стратегіями, які допоможуть українським підприємцям відновити, релокувати, зміцнити та масштабувати бізнес.

Щороку саміт об’єднує виключно бізнес-практиків, надаючи можливість тисячам учасників перейняти досвід перших та використати перевірені стратегії зростання бізнесу. Business Wisdom Summit 2023 PATRIOTИ БІЗНЕСУ буде присвячений ефективним стратегіям розвитку бізнесу під час війни. Поговоримо про:

Порятунок бізнесу за війни : релокація та відбудова виробництва на новому місці, пошук фінансування, виклики, пов’язані з міграцією людського капіталу та режимом воєнного стану.

Маркетинг та комунікації у нових умовах : як зберегти репутацію бренда у складних умовах та головні зміни маркетинг-, диджитал- та комунікаційної стратегій.

Проактивні HR-стратегії : збереження команди та наймання в умовах міграції трудових ресурсів, побудова роботи зі співробітниками, що були мобілізовані та повернулися з війни, нові реалії ринку праці.

Точки зростання повоєнної України : які проєкти/галузі стануть найбільш інвестиційно привабливими у найближчому майбутньому.

Соціальну відповідальність бізнесу: як бізнес узявся вирішувати питання військових та зобов’язався допомагати цивільним.

Досвідом поділяться:

Юрій Сорочинський , СЕО NEMIROFF VODKA CO;

Юрій Гладкий , засновник і СЕО бренд-маркетингової агенції Grape;

Євген Заіграєв , член правління з питань малого та середнього бізнесу Приватбанку;

Сергій Наумов , голова правління Ощадбанку

Ще 10+ спікерів.

Також на Business Wisdom Summit відбудеться відкрите інтерв’ю з головою Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим. Він відповість на запитання про податкову реформу «10-10-10», критичні проблеми в оподаткуванні, детінізацію економіки, військовий податок на «супердоходи» та про багато іншого.

У межах Business Wisdom Summit відбудуться декілька дискусійних панелей, на яких провідні бізнес-фахівці обговорять нагальні питання для кожного, хто зараз тримає економічний фронт.

Так, під час дискусійної панелі «Кредитування бізнесу — гроші на релокацію, відбудову та розвиток» ви дізнаєтеся про залучення фінансування, переваги та виклики міжнародних програм підтримки підприємництва та досвід системних банків у кредитуванні бізнесу під час війни.

Дискусійна панель «Бачити мету, не бачити перешкод» присвячена питанням розвитку малого та середнього підприємництва в Україні: шляхи збереження бізнесу, як утримати та збільшити клієнтську базу, способи диверсифікації ризиків. Досвідом поділяться:

Анна Завертайло , співзасновниця закладів «Honey та Завертайло»;

Катерина Кузьменко , співзасновниця мережі фітнес-клубів Smartass;

Людмила Сова , генеральна директорка ювелірного дому SOVA.

Більше про спікерів та програма: https://bws.delo.ua/

З питань безпеки учасників Business Wisdom Summit, про місце проведення буде повідомлено напередодні заходу. Організатори подбають про забезпечення всіх умов.

Долучайтеся до Business Wisdom Summit, аби не лише зберегти бізнес, а отримати покроковий план дій для його зростання у кризові часи!

Бізнес-партнер заходу – TECHIIA.

Головний партнер – ІнтерХім.