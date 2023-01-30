Фонд госимущества выставил на продажу спиртзавод в Черновицкой области. Цену снизили вдвое

Фонд госимущества планирует 6 февраля провести аукцион по продаже Вашковского спиртзавода в Черновицкой области. Стартовая цена снижена на 50% и теперь она составляет 1,9 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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пиртзавод находится в 40 км от Черновцов и около 70 км от государственной границы Украины. Транспортная развязка позволяет перевозить продукцию в областные центры Запада Украины, Румынии и Молдовы через автотранспортные пути Р62, М19 и Н10.

На базе завода можно развернуть производство спиртных напитков, лекарств и косметики. Также имущество предприятия предназначено для хранения и обработки сырья для хлебопекарной продукции.

Единый имущественный комплекс включает в себя 32 объекта, совокупная площадь которых составляет 19774 м². К ним относятся:

здания производственного корпуса, мельницы, насосной станции, дрожжебродильной, административно-бытовой корпус, зерносклада, трансформаторная, здание мельницы, кафе, спиртохранилища, весовой, складов, солодовни, сарая, картофелехранилища, хлораторной;

помещения столовой, котельной, разливного цеха, очистного цеха, центрального склада, купажного цеха, спиртохранилища, мазутное хозяйство, железнодорожный тупик, нефтеслив, бардяная яма, 2 навозохранилища, силосные ямы, 2 артескважины;

незавершенные постройки очистных сооружений и цеха замороженных продуктов.

Также здесь есть 12 транспортных средств – легковые, грузовые и спецтехника.

Имущество находится в удовлетворительном состоянии и находится по адресам: Вижницкий р-н, г. Вашковцы, ул. Шевченко, 5 (главный корпус), ул. Соборная, 2-В, ул. Базарно, ул. Лесная и Новоселицкий район, Новоселица, ул. Горького, 8.

Принять участие в аукционе можно зарегистрировавшись по ссылке. Заявки на участие принимаются до 5 февраля