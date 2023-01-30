Фонд держмайна виставив на продаж спиртзавод в Чернівецькій області області. Ціну знизили вдвічі

Фонд державного майна планує 6 лютого провести аукціон з продажу Вашківського спиртзаводу у Чернівецькій області. Стартову ціну знижено на 50% і тепер вона складає 1,9 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Фонда.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

пиртзавод знаходиться за 40 км від Чернівців та близько 70 км від державного кордону України. Транспортна розв’язка дозволяє перевозити продукцію до обласних центрів Заходу України, Румунії та Молдови через автотранспортні шляхи Р62, М19 та Н10.

На базі заводу можна розгорнути виробництво спиртних напоїв, ліків та косметики. Також майно підприємства призначене для зберігання та обробки сировини для хлібопекарської продукції.

Єдиний майновий комплекс включає у себе 32 об’єкти, сукупна площа яких становить 19 774 м². До них належать:

будівлі виробничого корпусу, млину, насосної станції, дріжджобродильної, адміністративно-побутовий корпус, зерноскладу, трансформаторна, будівля млину, кафе, спиртосховища, вагової, складів, солодовні, сараю, картоплесховища, хлораторної;

приміщення їдальні, котельні, розливного цеху, очисного цеху, центрального складу, купажного цеху, спиртосховище, мазутне господарство, залізнодорожний тупик, нафтозлив, бардяна яма, 2 гноєсховища, силосні ями, 2 артескважини;

незавершені будівництва очисних споруд та цеху заморожених продуктів.

Також тут наявні 12 транспортних засобів – легкові, вантажні та спецтехніка.

Майно перебуває у задовільному стані та знаходиться за адресами: Вижницький р-н, м. Вашківці, вул. Шевченка, 5 (головний корпус), вул. Соборна, 2-В, вул. Базарна, вул. Лісова та Новоселицький р-н., Новоселиця, вул. Горького, 8.

Взяти участь в аукціоні можна зареєструвавшись за посиланням. Заявки на участь приймаються до 5 лютого