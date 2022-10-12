Бум на биотопливо. В Украине продолжают расти цены на пеллеты и дрова, а за котлами люди месяцами стоят в очередях

В Украине продолжается бум на твердотопливное отопление. Желающие купить котел на дровах или пеллетах вынуждены стоять в очереди на твердотопливные котлы, а цены на топливо накануне отопительного сезона значительно выросли.

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10 октября российские военные ударили ракетами, иранскими дронами и авиацией по энергетической инфраструктуре украинских городов. Из-за атаки частично или полностью пострадало энергоснабжение 15 областей Украины . В Киеве, Чернигове, Черкассах, Житомире и областях оператор системы передачи электроэнергии, компания "Укрэнерго" даже приняла решение о введении аварийных (или "веерных") отключений, чтобы иметь возможность починить пораженные объекты и сбалансировать энергосистему. Хотя украинская энергосистема оказалась достаточно устойчивой, ликвидация последствий российских ударов по критической инфраструктуре в том же Киеве затянулась на несколько дней .

Удары россиян по критической инфраструктуре было не сложно спрогнозировать. Хотя украинская противовоздушная оборона довольно эффективно борется с вражескими ракетными обстрелами, все же сбивает не все российские ракеты . Поэтому защитить все объекты критической инфраструктуры практически невозможно. Даже после поставок Украине союзниками современных систем ПРО и ПВО определенные объекты все же останутся уязвимыми.

Еще летом 2021 года в Украине начал быстрыми темпами расти спрос на твердотопливные котлы со стороны бизнеса. Коммерческий сектор начал массово переходить на отопление дровами, пеллетами или топливными брекетами, поскольку цена газа для таких потребителей выросла в 10 раз. Этот тренд обусловил рост цен на биотопливо как минимум вдвое.

После полномасштабного российского вторжения спрос на твердотопливные котлы начал расти уже со стороны домохозяйств. Еще весной продавцы котлов отмечали, что промышленность не может удовлетворить растущий спрос, а цены на твердое топливо стремительно росли, что не было характерно для теплого времени года.

Уже летом твердотопливные котлы и топливо начали закупать и подразделения ВСУ. Поэтому летом желающие установить такой котел были вынуждены стоять за ним в очереди несколько месяцев.

Однако с экономической точки зрения населению и бюджетникам все-таки дешевле отапливать помещения газом, а установка твердотопливного котла при нынешней тарифной политике правительства вряд ли окупится. Единственное, что толкает спрос на твердое топливо вверх – это высокие цены на газ для промышленности и страх перед российскими ракетами.

Твердотопливный котел. Цена вопроса

Менеджер по продажам киевского магазина отопительной техники Boiler shop Николай говорит, что сам твердотопливный котел и все работы по его установке для среднего загородного коттеджа в 100 кв. м могут обойтись в сумму до 200 тысяч гривен. Однако из-за большого спроса желающим установить такой котел нужно будет стоять в очереди достаточно долгое время.

Сам котел на дровах для загородного дома в 100 кв. м. на 20 кВт будет стоить около 36 тысяч гривен. Бункер для котла, дымоход, трубопроводы и установочные работы могут обойтись еще в районе 50-70 тысяч. К тому же сейчас большая проблема с наличием котлов на складах. Промышленность не успевает за спросом, поэтому людям приходится стоять в очереди по 2-3 месяца. Так что, если у вас есть деньги на котел и его установку, вам лучше немного подержать их в валюте до тех пор, пока вы этот котел получите”, - говорит Николай

Он отмечает, что для дома в 100 кв. м., который сжигает за зимний сезон около 3 тысяч куб. м. газа, понадобится примерно 17 куб. м. дров, что при цене 1,5-2 тыс. гривен за кубический метр (в зависимости от региона) будет стоить 25,5-34 тысяч гривен за сезон. Хотя дрова являются самым дешевым топливом для потребителей, такой вариант требует постоянной работы у котла.

Более дорогим и удобным вариантом являются пеллеты. Для отопления такого же коттеджа в 100 кв. м, потребляющий 3 тыс. куб. м газа зимой, понадобится около 5,5 тонн пеллет, что при цене в 10 тысяч гривен за тонну составит 55 тысяч гривен.

Сейчас цены на пеллеты в Киеве и области колеблются в диапазоне от 8 до 15 тысяч гривен за тонну. Есть дешевые предложения в сегменте пеллет из шелухи подсолнечника или соломы, однако из-за их низкой температуры горения их понадобится значительно больше, чем пеллет из древесины.

Переход на биотопливо экономически нецелесообразен для населения, однако во время войны это безопаснее, чем топить газом.

По словам экспертов, для населения со льготными тарифами на газ дешевле будет отапливать дома газом, чем даже дешевыми дровами. К тому же, с началом войны государство свернуло все льготные программы кредитования, касающиеся утепления домов и отказа от газа.

Однако спрос на твердое топливо со стороны домохозяйств растет из-за страха, что россияне ударят по критической инфраструктуре во время зимних морозов, а также из-за рисков, что транзит газа может прекратиться. Так как газораспределительная система Украины связана с газотранспортной системой, при падении давления в ГТС на удаленных участках газа может не быть.

Председатель правления Общественного союза "Биоэнергетическая ассоциация Украины" Георгий Гелетуха уверяет, что переходить на жесткое отопление экономически нецелесообразен не только для населения, но и для бюджетной сферы.

“Если брать самый дешевый вид биотоплива – древесную щепу, то нам необходимо будет 3,3 тонны щепы, чтобы заместить тысячу кубических метров газа. Сейчас средняя цена топливной щепы 2,5 тысячи гривен за тонну, поэтому замещение тысячи кубических метров газа будет стоить 8 250 гривен, что дороже установленной Правительством цены газа для населения. То есть, если вы установите дорогой котел на самом дешевом виде биотоплива у себя дома, то при нынешней тарифной политике правительства это никогда не окупится”, - говорит Гелетуха.

С другой стороны, после начала полномасштабного вторжения российских войск стало ясно, что объекты критической инфраструктуры, к которым относятся газораспределительные и электрораспределительные сети, достаточно уязвимы.

“Когда перед людьми остро стоит вопрос безопасности, все экономические вопросы как-то отходят на второй план. Поэтому и наблюдается определенный бум на биотопливо. Однако большинство из нас начали думать о переходе месяц или неделю назад, а не год назад. Сейчас в некоторых крупных городах у нас есть большие ТЭЦ, работающие на газе. Такие объекты более уязвимы к ракетным ударам, чем, скажем, 20 котельных, которые работают на щепе”, - говорит Гелетуха.

Он рассказывает, что с началом войны спрос со стороны населения на твердотопливные котлы наблюдается не только со стороны населения, но и со стороны военных.

“В августе меня попросили купить твердотопливный котел 100 кВт для ВСУ. Я позвонил руководителям котельных заводов, входящих в нашу ассоциацию, и уже тогда ни одного такого котла на складе не было. Мне тогда сказали, что в лучшем случае котел будет в конце октября, а вообще покупателям приходится ждать 2-3 месяца. Военные еще летом активно скупали котлы и генераторы, готовясь к зиме», – говорит Гелетуха.

Цены на биотопливо продолжают расти, но у Украины есть резервы биомассы

По словам Георгия Гелетухи, в текущих условиях сохраняется большой спрос на биомассу, хотя сам ресурс в Украине достаточно ограничен. Большой спрос наблюдается со стороны коммерческого сектора, начавшего переходить на биотопливо еще в 2021 году из-за высоких цен на газ. При текущей цене на газ для коммерческих потребителей в 40 тысяч гривен за тысячу кубометров промышленности выгодно переходить именно на биотопливо. Так что цены на биотопливо начали расти.

Также в текущих условиях сохранилась тенденция к повышенной конкуренции за сырье между производителями такого вида биотоплива, как брикеты и пеллеты с производителями древесно-стружечных плит. Так что цены на биотопливо в Украине продолжают расти.

Однако в Украине есть два вида биотоплива: древесина и аграрная биомасса. Почти вся древесина сейчас находится в ведении гослесхозов. Именно от них зависит, сколько в Украине будет заготовлен дров и сколько из них будет перебито на щепу.

“Фактически резервы в Украине есть. Дерево должно расти до 80 лет, за которые оно набирает биомассу. После этого срока дерево становится старым, перестает расти, загнивает и создает тень, угнетающая молодые деревья. Мы говорим о товарном лесу, где выращивают деловую древесину, а не о природных заповедниках. Так вот в западных странах товарный лес рубят в объемах 85%-90% от прироста. У нас этот показатель меньше 90%”, - говорит Гелетуха.

По его словам, еще летом правительство дало Гослесагентству поручение увеличить заготовку дров на зиму, поэтому объем вырубки будет расти. Глава Гослесагентства даже анонсировал запуск интернет-магазин "ДроваЄ", где желающие смогут приобрести дрова непосредственно у лесхозов.

Другим видом биотоплива является аграрная биомасса. По словам Гелетухи, из-за войны падения производства пеллет и брикета из отходов аграрного производства упали пропорционально падению производства в самом АПК. К примеру, из-за падения производства масла снизились поставки шелухи семян подсолнечника, которые являются сырьем для производства агропеллет.

Однако у украинской аграрки достаточно значительных запасов такого вида биомассы как стебли кукурузы, которые по своим природным характеристикам очень похожи на древесину. В 2021 году в Украине собрали 40 млн. тонн кукурузы, из которой образовалось более 50 млн. тонн стеблей.

“Аграрии могли бы собирать до 60% этих стеблей, а это 30 млн тонн, тюковать их, измельчать в щепку и продавать в виде биотоплива. На замещение тонны газа понадобится 2,5 тонны такой щепы, так что 30 млн тонн такой щепы могло бы заместить более 10 млрд куб. м. газа. И это было бы хорошим источником отопления в тех районах, где нет древесины в большом количестве”, – говорит Гелетуха.

Вопросом биотоплива заинтересовался и "Нефтегаз". 1 октября Юрий Витренко анонсировал строительство ТЭЦ на щепе во Львове и Житомире, а в целом есть планы построить не менее 9 ТЭЦ и биокотельных в 8 регионах Украины общей мощностью около 250 мВт тепловой энергии и 52 мВт электрической. По мнению Гелетухи древесной щепы для такого проекта может хватить, хотя сами ТЭЦ будут убыточными.

“Экономика такого проекта в том, что сейчас “Нефтегаз” поставляет газ населению по низкой цене. Если "Нафтогазу" удастся заместить этот газ щепкой, то высвободившиеся объемы будут перенаправлены на коммерческий рынок и проданы промышленности не за 8 грн за куб. м, а за 40. То есть, в целом проект будет прибыльным”, - говорит эксперт.

Однако, если на рынке биотоплива появится такой игрок как "Нефтегаз", то он наверняка будет рассчитывать на приоритетность поставок топлива на свои ТЭЦ и перетянет на себя определенные объемы поставок из "Гослесхозов". Вероятно, этот фактор также приведет к росту цен на сырье, однако до реализации проекта прогнозировать это рано.