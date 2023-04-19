Ізмаїльський винзавод продали на аукціоні в 11 раз дорожче за стартову ціну: хто переміг

Фонд державного майна 19 квітня провів у державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" успішний приватизаційний онлайн-аукціон з продажу Ізмаїльського винзаводу (Одеська область), йдеться у повідомленні фонду.

Під час аукціону вартість майнового комплексу зросла в 11 разів з 17,87 мільйона гривень стартової ціни до 200 мільйонів гривень переможної. За право приватизації в торгах змагалися чотири учасники.

Згідно даних на сторінці аукціону, ТОВ "Електронні торгівельні технології" запропонувало в якості остаточної ту ж ціну, що й стартова, ТОВ "Комфортні метри" - 30 мільйонів гривень, а ТОВ "Вега Агро Трейд Плюс" та "Фінінвест Груп П" - рівно по 200 мільйонів. Втім, переможцем було визнано саме останню компанію.

Переможець аукціону має 20 робочих днів на сплату вартості лоту після дня завершення аукціону. Лише після надходження коштів до бюджету буде підписано договір купівлі-продажу.

Якщо переможець відмовиться від сплати запропонованої ним суми, він втратить гарантійний внесок в розмірі 3,57 мільйона гривень (20% від стартової ціни). Ці кошти будуть зараховані до держбюджету.

До складу активів винзаводу входять виносховище, цех переробки винограду, цехи розливу, цех виготовлення шампанських вин, склад готової продукції, виставковий комплекс, адмінбудівлі тощо. Загальна площа приміщень скаладає 27,2 тисячі квадратних метрів.

Активи знаходяться в Ізмаїлі, а також в селищі Суворове, селах Плавні та Приморське (в останньому - база відпочинку). Раніше активи винзаводу використовувалися приватним орендарем для виробництва виноробної продукції, наприклад, шампанських та ігристих вин.

Нагадаємо, що аукціон з продажу Ізмаїльського винзаводу мав відбутися ще 11 квітня, але так і не відбувся. ФДМ після цього оголосив новий, знизивши стартову ціну лоту вдвічі з 35,74 мільйона гривень.