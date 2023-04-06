Виноробня "Князя Трубецького" після російської окупації міняє назву

Виноробня, розташована в селі Веселе Херсонської області, вирішила змінити назву на Stoic Winery.

Про це повідомляє видання "Напої. Технології та Інновації".

"З перших годин війни історична будівля шато Трубецького була окупована. Дотепер вона щоденно страждає від наслідків російських боєприпасів... Третя війна в історії шато Трубецького стала поштовхом до змін. Виноробню вирішили перейменувати на Stoic Winery, щоб віддати належну шану філософії стоїцизму та показати, що жодні випробування не зможуть зупинити виробників у бажанні робити краще вино", - розповіли в компанії.

Назву Stoic ("стоїк") аргументували тим, що стоїцизм – це філософія самоопанування, наполегливості, прийняття ситуації та прагнення до кращого, незважаючи на події.

Стратегічне завдання виноробні – відновити виробництво високоякісних вин з урахуванням усіх сучасних надбань світового виноробства. Також у планах – відновити лабораторію, 200 гектарів виноградників, готельно-туристичний комплекс та продовжувати історію цієї території.

Нагадаємо, за результатами 2022 року Україна імпортувала алкогольних і безалкогольних напоїв на загальну суму 490 млн доларів США, що на 32 % менше показника 2021 року у 719 млн доларів.