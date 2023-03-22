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Україна зменшила імпорт напоїв на третину: у кого купуємо
За результатами 2022 року Україна імпортувала алкогольних і безалкогольних напоїв на загальну суму 490 млн доларів США, що на 32 % менше показника 2021 року у $ 719 млн.
Про це повідомила пресслужба "Інституту аграрної економіки".
Так, основну частку у структурі вітчизняних закупівель продукції цієї групи торік традиційно зайняли алкогольні напої з концентрацією спирту менш як 80 %.
Це переважно віскі, бренді, коньяк, горілка, ром, лікери і солодкі наливки, яких було імпортовано близько 61 тис. т вартістю 191 млн дол. США.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Виноградних та інших вин ввезено 56 тис. т вартістю 136 млн дол. США.
Імпорт натуральних і мінеральних вод склав торік 203 тис. т на суму 107 млн дол. США, а солодового пива – 63 тис. т вартістю 55 млн дол. США.
Основним постачальником різних напоїв в Україну минулого року стали країни Євросоюзу. Вони забезпечили 63 % вартісних обсягів імпорту.
При цьому на загальні поставки даної продукції з Італії припало 13,5 % вартості імпорту, Польщі – 12,2 %, Великої Британії – 11,4 %, Грузії – 11,0 %, Німеччини – 7,1 %, Франції – 5,1 %, Іспанії – 4,1 %, Бельгії – 4,0 %.
Сумарно ці вісім постачальників напоїв до України забезпечили понад 68 % вартості продажів цього виду продукції.
"Через негативні наслідки повномасштабного вторгнення РФ в Україну для соціально-економічної сфери нашої країни закупівлі напоїв за кордоном, як і загальний імпорт продовольства, помітно скоротились, однак дана товарна група все одно залишається однією з основних в структурі зовнішніх поставок, адже попит на неї серед українських споживачів сформувався протягом тривалого часу" - зазначив доктор економічних наук Богдан Духницький.
Зазначимо, ціни на алкогольні напої у лютому підвищилися на 0,9%.