Україна зменшила імпорт напоїв на третину: у кого купуємо

За результатами 2022 року Україна імпортувала алкогольних і безалкогольних напоїв на загальну суму 490 млн доларів США, що на 32 % менше показника 2021 року у $ 719 млн.

Про це повідомила пресслужба "Інституту аграрної економіки".

Так, основну частку у структурі вітчизняних закупівель продукції цієї групи торік традиційно зайняли алкогольні напої з концентрацією спирту менш як 80 %.

Це переважно віскі, бренді, коньяк, горілка, ром, лікери і солодкі наливки, яких було імпортовано близько 61 тис. т вартістю 191 млн дол. США.

Виноградних та інших вин ввезено 56 тис. т вартістю 136 млн дол. США.

Імпорт натуральних і мінеральних вод склав торік 203 тис. т на суму 107 млн дол. США, а солодового пива – 63 тис. т вартістю 55 млн дол. США.

Основним постачальником різних напоїв в Україну минулого року стали країни Євросоюзу. Вони забезпечили 63 % вартісних обсягів імпорту.

При цьому на загальні поставки даної продукції з Італії припало 13,5 % вартості імпорту, Польщі – 12,2 %, Великої Британії – 11,4 %, Грузії – 11,0 %, Німеччини – 7,1 %, Франції – 5,1 %, Іспанії – 4,1 %, Бельгії – 4,0 %.

Сумарно ці вісім постачальників напоїв до України забезпечили понад 68 % вартості продажів цього виду продукції.

"Через негативні наслідки повномасштабного вторгнення РФ в Україну для соціально-економічної сфери нашої країни закупівлі напоїв за кордоном, як і загальний імпорт продовольства, помітно скоротились, однак дана товарна група все одно залишається однією з основних в структурі зовнішніх поставок, адже попит на неї серед українських споживачів сформувався протягом тривалого часу" - зазначив доктор економічних наук Богдан Духницький.

Зазначимо, ціни на алкогольні напої у лютому підвищилися на 0,9%.