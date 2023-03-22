Украина уменьшила импорт напитков на треть: у кого покупаем

По результатам 2022 года Украина импортировала алкогольные и безалкогольные напитки на общую сумму 490 млн долларов США, что на 32% меньше показателя 2021 года в $719 млн.

Об этом сообщила пресс-служба "Института аграрной экономики".

Так, основную долю в структуре отечественных закупок продукции этой группы в прошлом году традиционно заняли алкогольные напитки с концентрацией спирта менее 80%.

Это преимущественно виски, бренди, коньяк, водка, ром, ликеры и сладкие наливки, которых импортировали около 61 тыс. т стоимостью 191 млн дол. США.

Виноградных и других вин ввезено 56 тыс. т стоимостью 136 млн. дол. США.

Импорт натуральных и минеральных вод составил в прошлом году 203 тыс. т на сумму 107 млн. дол. США, а солодового пива – 63 тыс. т стоимостью 55 млн дол. США.

Основным поставщиком разных напитков в Украину в прошлом году стали страны Евросоюза. Они обеспечили 63% стоимостных объемов импорта.

При этом на общие поставки данной продукции из Италии пришлось 13,5% стоимости импорта, Польши – 12,2%, Великобритании – 11,4%, Грузии – 11,0%, Германии – 7,1%, Франции – 5, 1%, Испании – 4,1%, Бельгии – 4,0%.

Суммарно восемь поставщиков напитков в Украину обеспечили более 68 % стоимости продаж этого вида продукции.

"Из-за негативных последствий полномасштабного вторжения РФ в Украину для социально-экономической сферы нашей страны закупки напитков за границей, как и общий импорт продовольствия, заметно сократились, однако данная товарная группа все равно остается одной из основных в структуре внешних поставок, ведь спрос на нее среди украинских потребителей сформировался в течение длительного времени", - отметил доктор экономических наук Богдан Духницкий.

Отметим, что цены на алкогольные напитки в феврале повысились на 0,9%.