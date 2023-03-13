ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Економіка
Дата публікації

В Україні зростання цін на харчі сповільнилося до мінімуму

В Україні зростання цін на харчі сповільнилося до мінімуму
Інфляція на споживчому ринку в лютому 2023р. порівняно із січнем 2023р. становила 0,7%. Фото: Depositphotos

З початку війни українці відчули значне подорожчання цін на продукти харчування та товари першої необхідності, але в останній час воно значно сповільнилося.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

За даними Держстату,  зростання цін в Україні сповільнилося до мінімуму, і у лютому складало лише 0,7%  у порівнянні з січнем.

На 1,4–0,4% зросли ціни на фрукти, м'ясо птиці, рибу та продукти з риби, хліб, молоко та молочні продукти, макаронні вироби, безалкогольні напої. Водночас на 2,3–0,4% подешевшали продукти переробки зернових, яйця, рис, сало, яловичина, свинина, соняшникова олія.

Це найменший показник з початку війни, аналогічний рівень був зафіксований у листопаді – грудні минулого року.

На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,5%. Найбільше  подорожчали овочі та фрукти:

  • овочі (13,9%),
  • фрукти (1,4%) , 
  • хліб(+0,1%),
  •  цукор (+0,1%),
  • м’ясо (+0,2%).

Ціна на вершкове масло залишилася без змін, а на соняшникову олію та яйця взагалі знизилася 0,4% і 1,9% відповідно. 

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,4%, алкогольні напої – на 0,9%.

Серед непродовольчих товарів продовжили дешевшати одяг і взуття – у лютому відповідно на 3,2% і 3,1%.

Значно подешевшало і автомобільне паливо – на 5,3%, через що на 1,7%  знизилися ціни на транспортні перевезення.

Інфляція на споживчому ринку в Україні  становила з початку року – 1,5%. В свою чергу базова інфляція в лютому порівняно з січнем становила 0,5%, а з початку року – 1,2%.

Джерело фото: Depositphotos