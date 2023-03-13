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В Україні зростання цін на харчі сповільнилося до мінімуму
З початку війни українці відчули значне подорожчання цін на продукти харчування та товари першої необхідності, але в останній час воно значно сповільнилося.
За даними Держстату, зростання цін в Україні сповільнилося до мінімуму, і у лютому складало лише 0,7% у порівнянні з січнем.
На 1,4–0,4% зросли ціни на фрукти, м'ясо птиці, рибу та продукти з риби, хліб, молоко та молочні продукти, макаронні вироби, безалкогольні напої. Водночас на 2,3–0,4% подешевшали продукти переробки зернових, яйця, рис, сало, яловичина, свинина, соняшникова олія.
Це найменший показник з початку війни, аналогічний рівень був зафіксований у листопаді – грудні минулого року.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,5%. Найбільше подорожчали овочі та фрукти:
- овочі (13,9%),
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фрукти (1,4%) ,
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хліб(+0,1%),
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цукор (+0,1%),
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м’ясо (+0,2%).
Ціна на вершкове масло залишилася без змін, а на соняшникову олію та яйця взагалі знизилася 0,4% і 1,9% відповідно.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,4%, алкогольні напої – на 0,9%.
Серед непродовольчих товарів продовжили дешевшати одяг і взуття – у лютому відповідно на 3,2% і 3,1%.
Значно подешевшало і автомобільне паливо – на 5,3%, через що на 1,7% знизилися ціни на транспортні перевезення.
Інфляція на споживчому ринку в Україні становила з початку року – 1,5%. В свою чергу базова інфляція в лютому порівняно з січнем становила 0,5%, а з початку року – 1,2%.
Джерело фото: Depositphotos