Винодельня "Князя Трубецкого" после российской оккупации меняет название

Винодельня, расположенная в селе Веселое Херсонской области, решила сменить название на Stoic Winery.

Об этом сообщает издание "Напитки. Технологии и Инновации".

"С первых часов войны историческое здание шато Трубецкого было оккупировано. До сих пор оно ежедневно страдает от последствий российских боеприпасов... Третья война в истории шато Трубецкого стала толчком к переменам. Винодельню решили переименовать в Stoic Winery, чтобы отдать должное уважение философии стоицизма, что никакие испытания не смогут остановить производителей в желании улучшать вино", - рассказали в компании.

Название Stoic ("стоик") аргументировали тем, что стоицизм – это философия самообладания, настойчивости, принятия ситуации и стремления к лучшему, несмотря на события.

Стратегическая задача винодельни – возобновить производство высококачественных вин с учетом всех современных достояний мирового виноделия. Также в планах – восстановить лабораторию, 200 гектаров виноградников, гостинично-туристический комплекс и продолжать историю этой территории.

Напомним, по результатам 2022 года Украина импортировала алкогольные и безалкогольные напитки на общую сумму 490 млн долларов США, что на 32% меньше показателя 2021 года в 719 млн долларов.