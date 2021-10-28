Украинское вино получило два золота на престижном конкурсе в Канаде

Винодельня GRAEVO единственная из украинских производителей приняла участие в одном из самых престижных винных конкурсов в мире — Sélections Mondiales des Vins Canada — и получила три ​​награды: два золота и приз жюри.

Как говорится в сообщении компании, среди более 1900 образцов вина из 32 стран судьи отметили оранж Terracotta 2016 (Prix du Jury, Best of Show и золото, 90/100 баллов) и выдержанное красное вино "Саперави Сандотрен 2019" (золото, 90/100).

Terracotta 2016 — первое в линейке GRAEVO оранжевое вино, сделанное из винограда сорта Цитронный Магарача. "Терракота" сделана по традиционной кахетинской технологии. Отмечается, что это вино созревало пять лет.

В свою очередь "Саперави Сандотрен 2019" — красное выдержанное девять месяцев в дубовой бочке вино, сделанное из винограда сорта Саперави.

GRAEVO — производитель вина из Запорожья. Винодельня существует с 2014 года, в ее ассортименте до 20 вин, среди которых представлены сорта Рислинг, Цитронный Магарача, Шардоне, Саперави, Мерло и Каберне. Виноград собирается исключительно на территории Украины, а именно в Херсонской области.

Sélections Mondiales des Vins Canada — крупнейший винный конкурс в Северной Америке, поддерживаемый Международной организацией виноградарства и виноделия (OIV) и Всемирной федерацией крупных международных конкурсов вина и спиртных напитков (VINOFED).