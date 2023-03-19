На Одещині виставили на приватизацію Ізмаїльський винзавод

Фонд державного майна виставив на приватизацію через майданчик "Прозорро.Продажі" майно повернутого з оренди колишнього єдиного майнового комплексу Ізмаїльського винзаводу, йдеться на сайті фонду.

Йдеться про десятки будівель та споруд, зокрема виробничі цехи та склади, обладнання та устаткування промислового призначення, а також автотранспортні засоби (низка легкових авто, вантажівки КамАЗ-5410, ГАЗ-53 та раритетний нині автобус АСЧ-03).

Потужності розташовані в самому Ізмаїлі на вулиці Гагаріна, 44 та 54, в селі Плавні Ізмаїльського (раніше - Ренійського) району та в селищі Суворове. Крім того, до комплексу входить база відпочинку в селі Приморське Ізмаїльського (раніше - Кілійського) району.

При цьому в фонді вказують, що право користування земельними ділянками під об'єктами підприємства Одеська філія Управління справами ФДМ не оформлювала. Крім того, зазначено, що будівлі та споруди у селищі Суворове "мають непридатний технічний стан конструктивних елементів".

Загалом до складу об’єкта входить 614 інвентарних одиниць обладнання й інвентарю. Стартова ціна лоту складає 35,74 мільйона гривень. Торги за "англійською" моделлю (з підвищенням ціни з мінімальним кроком в 1% від початкової ціни) мають відбутися 11 квітня. Прийом пропозицій завершується 10 квітня о 20:00.

Нагадаємо також, що днями на Одещині продали з другої спроби майновий комплекс Білгород-Дністровського морського порту, а в січні було приватизовано через аукціон порт "Усть-Дунайськ".