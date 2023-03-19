В Одесской области выставили на приватизацию Измаильский винзавод

Фонд государственного имущества выставил на приватизацию через площадку "Прозорро.Продажи" имущество возвращенного из аренды бывшего единого имущественного комплекса Измаильского винзавода, говорится на сайте фонда.

Речь идет о десятках объектов зданий и сооружений, включая производственные цеха и склады, оборудовании промышленного назначения, а также автотранспортных средствах (ряде легковых авто, грузовиках КамАЗ-5410, ГАЗ-53 и раритетном ныне автобусе АСЧ-03).

Мощности расположены в самом Измаиле по улице Гагарина, 44 и 54, в селе Плавни Измаильского (ранее - Ренийского) района и в поселке Суворово. Кроме того, в комплекс входит база отдыха в селе Приморское Измаильского (ранее – Килийского) района.

При этом в фонде указывают, что право пользования земельными участками под объектами предприятия Одесский филиал Управления делами ФГИ не оформлял. Кроме того, отмечается, что здания и сооружения в поселке Суворово "имеют непригодное техническое состояние конструктивных элементов".

Всего в состав объекта входит 614 инвентарных единиц оборудования и инвентаря. Стартовая цена лота составляет 35,74 миллиона гривен. Торги по "английской" модели (с повышением цены с минимальным шагом в 1% от начальной цены) намечены на 11 апреля. Прием предложений завершается 10 апреля в 20:00.

Напомним также, что на днях в Одесской области продали со второй попытки имущественный комплекс Белгород-Днестровского морского порта, а в январе был приватизирован через аукцион порт "Усть-Дунайск".