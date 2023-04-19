Измаильский винзавод продали на аукционе в 11 раз дороже стартовой цены: кто победил

Фонд государственного имущества 19 апреля провел в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" успешный приватизационный онлайн-аукцион по продаже Измаильского винзавода (Одесская область), говорится в сообщении фонда.

В ходе аукциона стоимость имущественного комплекса выросла в 11 раз с 17,87 миллиона гривен стартовой цены до 200 миллионов гривен победной. За право приватизации в торгах соревновались четыре участника.

Согласно данным на странице аукциона, ООО "Электронные торговые технологии" предложило в качестве окончательной ту же цену, что и стартовая, ООО "Комфортные метры" - 30 миллионов гривен, а ООО "Вега Агро Трэйд Плюс" и "Фининвест Груп П" - ровно по 200 миллионов. Впрочем, победителем была признана именно последняя компания.

У победителя аукциона есть 20 рабочих дней на оплату стоимости лота после дня завершения аукциона. Лишь после поступления средств в бюджет будет подписан договор купли-продажи.

Если победитель откажется от уплаты предложенной им суммы, он лишится гарантийного взноса в размере 3,57 миллиона гривен (20% от стартовой цены). Эти средства поступят в госбюджет.

В состав активов винзавода входят винохранилище, цех переработки винограда, цеха разлива, цех изготовления шампанских вин, склад готовой продукции, выставочный комплекс, админздания и так далее. Общая площадь помещений составляет 27,2 тысячи квадратных метров.

Активы находятся в Измаиле, а также в поселке Суворово, селах Плавни и Приморское (в последнем – база отдыха). Ранее активы винзавода использовались частным арендатором для производства винодельческой продукции, например шампанских и игристых вин.

Напомним, что аукцион по продаже Измаильского винзавода должен был состояться еще 11 апреля, но так и не состоялся. ФГИ после этого объявил новый, снизив стартовую цену лота вдвое с 35,74 миллиона гривен.