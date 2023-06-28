Ізмаїльський винзавод вдруге продали на аукціоні: в 5,5 разів дешевше, ніж під час першої спроби

Фонд держмайна знайшов нового інвестора для Ізмайльського винзаводу – підприємство продали на аукціоні за 36,1 млн гривень. Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що крім ставки переможець сплатить ще 7,2 млн гривень ПДВ. Він має 20 робочих днів на оплату винзаводу – якщо цього не буде зроблено, бюджет отримає 7,1 млн грн гарантійного внеску.

Раніше активи Ізмаїльського винзаводу використовувались приватним орендарем для виробництва ігристих та шампанських вин. Однак із 2021 року винзавод простоював, там не було працівників та не велася жодна діяльність.

Згідно з даними платформи "Prozorro.Продажі", початкова ціна реалізації лота становила 35,7 млн гривень. В аукціоні перемогло ТОВ "Вега Агро Трейд Плюс", яке й запропонувало переможну ставку в 36,1 млн гривень.

Крім цієї компанії, в торгах взяли участь ТОВ "Електронні торгівельні технології" та ТОВ "Блекберн-Трейд-Плюс".

Нагадаємо, попередній аукціон із продажу Ізмаїльського винзаводу відбувся в квітні. Тоді стартова ціна була на рівні 17,8 млн грн, але переможною ставкою була сума в 200 млн грн від ТОВ "Фінінвест Груп П".

Так само 200 млн грн тоді пропонувало й ТОВ "Вега Агро Трейд Плюс", яке нині стало переможцем зі ставкою в 36,1 млн гривень.

"Фінінвест Груп П" перемогло в квітні за рахунок того, що надало пропозицію на кілька хвилин раніше.

Як тепер зазначили в Фонді держмайна, ця компанія відмовилася від сплати коштів та втратила 3,5 млн грн гарантійного внеску.