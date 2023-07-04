Фонд госимущества выставил на аукцион химзавод "Смолы"

2 июля Фонд государственного имущества выставил на аукцион 100% акций химического завода "Смолы" в Каменском Днепропетровской области. Это – самый дорогой лот с момента возобновления малой приватизации. Завод является действующим и находится в управлении ФГИУ.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Согласно сообщению, стартовая стоимость завода – 190,3 млн гривен. Торги пройдут 26 июля.

Завод был создан в 1998 году и основным видом его деятельности является производство пластмасс и ионообменных смол. В период с 2020 по I квартал 2023 года объем реализуемой продукции составил 196,4 млн гривен.

Однако в фонде отметили, что предприятие убыточно и за аналогичный период его убытки составили 98,9 млн гривен. Также завод должен 112 млн гривен работниками. Эти долги должны уплатить будущий инвестор.

В ведомстве подчеркнули, что приватизация предприятия – единственная возможность для привлечения частных инвестиций. Это поможет рассчитаться с долгами и получить доход в бюджет.

Напомним, государственный бюджет за 4 месяца 2023 получил 1 027 000 000 гривен от приватизации государственного имущества.

В I квартале 2023 года в государственный бюджет от приватизации поступило более 902 млн. грн. Это почти вдвое больше, чем до полномасштабного вторжения – в I квартале 2021 года.