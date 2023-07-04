Фонд держмайна виставив на аукціон хімзавод "Смоли"

2 липня Фонд державного майна виставив на аукціон 100% акцій хімічного заводу "Смоли" у Кам'янському Дніпропетровської області. Це - найдорожчий лот з моменту відновлення малої приватизації. Завод є діючим та перебуває управлінні ФДМУ.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Згідно з повідомленням, стартова вартість заводу – 190,3 млн гривень. Торги відбудуться 26 липня.

Завод був створений у 1998 році і основним видом його діяльності є виробництво пластмас та іонообмінних смол. У період з 2020 по І квартал 2023 року обсяг реалізованої продукції склав 196,4 млн гривень.

Проте у фонді зазначили, що підприємство є збитковим і за аналогічний період його збитки склали 98,9 млн гривень. Також завод заборгував 112 млн гривень працівниками. Ці боргии поповинен сплатити майбутній інвестор.

У відомстві наголосили, що приватизація підприємства – єдина можливість для залучення приватних інвестицій. Це допоможе розрахуватися з боргами та отримати дохід до бюджету.

Нагадаємо, державний бюджет за 4 місяці 2023 року отримав 1 027 000 000 гривень від приватизації державного майна.

В І кварталі 2023 року до державного бюджету від приватизації надійшло понад 902 млн грн. Це майже вдвічі більше, ніж до повномасштабного вторгнення - в І кварталі 2021 року.